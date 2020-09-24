旅客成長逾9成！嘉義推12條觀光步道　加碼送3百元Q碰券

配合交通部觀光局推廣 2020 脊梁山脈旅遊年，嘉義縣政府主打 12 條「好．野．人」步道，邀請旅客來嘉走走，縣長翁章梁今（ 24 ）日親自現身宣傳，旅客除了可以使用安心旅遊的住宿補助 1,000 元，嘉義縣政府還加碼贈送 300 元 Q 碰券及紀念商品，另於 10 月規畫涼場步道大會師活動，每人報名費 99 元。
嘉義縣縣長翁章梁表示，根據台灣旅宿網統計，嘉義縣竹崎、番路、梅山、阿里山 4 鄉的總住宿旅客人數，年成長高達 91% ，加上戶外旅遊正夯，因此規畫 12 條「好．野．人」步道，包含好好走、野外絕佳美景、人文風情滿載等主題，鼓勵旅客依照自己的喜好跟體力來走步道，一個月走一條，一年就可以全部走透透。
嘉義縣文化觀光局長許有仁說明，旅客來玩除了可以使用安心旅遊的住宿補助 1,000 元，嘉義縣政府還加碼贈送 1 萬份 300 元 Q 碰券，其中 100 元可抵住宿費， 200 元可至特約店家消費；團體旅客則由雄獅旅遊推出 12 條結合步道健行及 DIY 體驗套裝行程，目前也已上架販售。
許有仁說，透過多管齊下的宣傳，除了帶動全民體驗新的旅遊方式，也期望形成有力的「步道經濟圈」，透過步道旅遊結合茶、咖啡文化的推廣方式，讓更多民眾有興趣前來嘉義縣觀光，促進地方產業經濟更加活絡，縣府規畫於 10 月 17 日及 31 日，分別在梅山鄉太平村及阿里山鄉頂湖環湖步道舉辦步道大會師活動，旅客繳交 99 元報名費就能加入千人步道旅遊的行列。