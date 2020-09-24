旅客成長逾9成！嘉義推12條觀光步道　加碼送3百元Q碰券

配合交通部觀光局推廣 2020 脊梁山脈旅遊年，嘉義縣政府主打 12 條「好．野．人」步道，邀請旅客來嘉走走，縣長翁章梁今（ 24 ）日親自現身宣傳，旅客除了可以使用安心旅遊的住宿補助 1,000 元，嘉義縣政府還加碼贈送 300 元 Q 碰券及紀念商品，另於 10 月規畫涼場步道大會師活動，每人報名費 99 元。



