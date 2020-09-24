中秋連假交通量恐創新高　林佳龍下令「嚴陣以待」

中秋連假即將到來，交通部高公局預計這次車流直逼大年初一，今（ 24 ）日下午召開部務會議，部長林佳龍指示嚴陣以待，三位次長應分工視察疏運狀況，同仁也應提供用路人充分資訊，讓民眾可以掌握即時路況並善用公共運輸，對於紓解車流的客運優惠措施，也要提早上路、做好宣傳，達到時間、運具與路線分流的目標。



