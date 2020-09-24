中秋連假交通量恐創新高　林佳龍下令「嚴陣以待」

中秋連假即將到來，交通部高公局預計這次車流直逼大年初一，今（ 24 ）日下午召開部務會議，部長林佳龍指示嚴陣以待，三位次長應分工視察疏運狀況，同仁也應提供用路人充分資訊，讓民眾可以掌握即時路況並善用公共運輸，對於紓解車流的客運優惠措施，也要提早上路、做好宣傳，達到時間、運具與路線分流的目標。
交通部高速公路局預估，這次中秋連假第一天，高速公路車潮將達到125百萬車公里，幾與大年初一一樣，恐是史上最嚴峻，交通部嚴陣以待，林佳龍在今日下午召開交通部部務會議，指示三位次長應分頭督導所屬，到第一線掌握疏運狀況。
今日部務會議中，林佳龍指出，這次中秋連假交通部提出不少創新的作為，然而各種作為仍需有配套宣傳機制，務必要給用路人充分的資訊，達到路線分流。
他也說，受限國道路幅限制，道路於尖峰時間易有壅塞的狀況，因應此狀況，交通部這次提出各種公共運輸的優惠措施，多數民眾都可以理解與支持，未來應及早決定、露出，並且提早、延後適用時間，讓民眾有誘因利用，達到時間、運具分流的目標。
此外，政務次長王國材也提醒，高公局將於假期期間部分時段封閉國道五號的坪林、石碇交流道，改作為大客車專用道，高公局應加強在國三甲、國道三號上，利用電子看板宣傳，讓小客車駕駛可以充分瞭解；政務次長陳彥伯也要求路政司同仁，應前往督導確認所有的宣傳標誌都已設置妥當。
交通部高公局預估南下交通尖峰落於 9/30 下午至 10/1 上午、北上落於 10/3 下午與 10/4 下午。為改善國道五號路況，高公局將於 10/1 、 2 的零晨 0 時到 12 時，封閉國五石碇、坪林南向入口，改作為大客車專用道。
交通部為鼓勵民眾往返東部多使用公共運輸，祭出北花線客運來回 400 元優惠， 89 條國道客運平均 85 折，憑票根宜蘭、花蓮租車還享折扣，抵達景點後 45 條台灣好行持電子票證享半價優惠。