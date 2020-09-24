登記就能雙主修、輔系　台師大跨域學生暴增1486人

國立台灣師範大學力推跨域學習課程改革，大幅鬆綁雙主修及輔系門檻，由原本的甄選制改為登記制，今（109）年首度上路，雙主修及輔系修習人數大幅成長，期望到2025年跨域修習人數達全校學士班半數以上。另外，台灣大學系統也深化跨校輔系合作，去年就有台師大台灣語文系學生錄取台科大營建工程系修輔系，增加跨領域競爭力。





台師大校長吳正己強調，面對日益複雜的人類問題，已非單一學科知識可以解決，勇於跨域及創新的人才是時代所需。台師大自101學年起，要求各學系將該系必選修課從過去90幾學分，降低到不超過75學分，並全面檢討課程架構，精實課程設計，108學年更要求各系雙主修學分數降至50以下、輔系學分數降至30以下。





台師大說明，學生只要修畢各該領域規定的「第一門課」，即可逕行申請登記修讀雙主修及輔系，「第一門課」又可同時採計為通識課程學分，及雙主修、輔系規定學分，教務長劉美慧說，學生可藉由修習「第一門課」，探索自身第二專長，修畢後若對該領域感興趣，可進一步申請雙主修、輔系。





台師大去年修訂辦法，除了檢討全校共同必修科目，並要求各系調降雙主修、輔系學分數，此外，學生只要修畢各該領域規定的「第一門課」，即可逕行申請登記修讀雙主修及輔系，藉以鼓勵學生探索興趣、強化多元知能。





台師大表示，在建構跨域學習環境，去除雙輔名額限制後，近3學年來，雙主修及輔系修習人數從107年1067人、108年1181人，109年大幅成長至1486人，顯示學生願意修較多學分，具備雙重專長。校方已將跨域學習納入2020至2025校務發展計畫及高等教育深耕計畫的重點指標，預期2025年修習雙主修、輔系、學分學程人數，從目前的3成5提高到5成以上。









