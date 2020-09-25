飛機起降時為何要拿下耳機？內行揭「2原因」：攸關性命

飛機在起飛與降落時會經歷氣壓變化，這兩個時間點是搭乘飛機最危險，也最容易感覺不適的階段。而許多乘客為了打發時間，都會戴上耳機聽聽音樂或是看看電影、電視劇等，不過，空姐（少）在起飛與降落時，都會提醒乘客將自己的耳機摘下，究竟原因為何呢？專寫旅遊領域的《心底的小城》專欄就分析了「背後2原因」，其實是為了安全起見。

飛機在飛行過程中往往比較顛簸，因為氣流的關係，導致飛機飛行時稍顯不穩定，且在起飛和降落時尤為明顯，是最容易出事的時刻，因此空姐會請乘客把耳機拿下來。不過，到底為何要摘下耳機呢？《心底的小城》點出2原因，首先是為了保證乘客的安全，避免乘客因太沉醉於音樂或各種影視劇中，而沒聽到空姐（少）呼喚乘客帶上救生裝置的聲音，畢竟在這種時候，往往一兩秒的誤差就可能導致一條生命喪生。

▲飛機在起飛與降落時為何要摘下耳機？專寫旅遊領域的《心底的小城》專欄就分析了「背後2原因」，其實是為了安全起見。（示意圖／翻攝自alibaba）

其次則是因為飛機在起飛與降落時，艙內外的壓力會急遽變化，若戴著耳機，內耳的壓力就會持續不平衡，很多人可能無法適應差異，導致自己在起飛與降落時，感覺耳朵裡總有異物，但是又找不到原因。因此，這種時候聽從空服人員的安排把耳機拿下，並且採納空姐（少）的建議去調整自身狀態，會對自己的身體更好一些。

此外，《心底的小城》也呼籲大家，基本上，空姐與空少的建議都是希望保障乘客權益，因此還是聽從他們的意見較佳，同時要隨時調整自己的狀態，該繫安全帶就繫好安全帶，該戴氧氣面罩就戴上，萬一真的出現問題，因為自身疏忽導致遺憾，是非常讓自己和家人痛苦的一件事。（編輯：許苡晴）