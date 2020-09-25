睡醒發現百通未接來電！全是男友打的　真相曝光萬人笑翻

現代人手一支手機，隨時都可以透過通訊軟體、社群網路連線不中斷。但也因此，若因睡太熟沒注意到手機動態，醒來才發現有上百通的未接來電和未讀訊息，你是不是會很緊張呢？有位女網友就分享自己親身經驗，睡醒發現100多通未接來電都是男友打來的，讓她以為發生什麼大事，結果真相曝光讓大家全笑翻。

▲被鎖在門外的男友哀怨傳來許多訊息。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）

▲被鎖在門外的男友哀怨傳來許多訊息。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）

▲被鎖在門外的男友哀怨傳來許多訊息。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）