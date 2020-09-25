睡醒發現百通未接來電！全是男友打的　真相曝光萬人笑翻

現代人手一支手機，隨時都可以透過通訊軟體、社群網路連線不中斷。但也因此，若因睡太熟沒注意到手機動態，醒來才發現有上百通的未接來電和未讀訊息，你是不是會很緊張呢？有位女網友就分享自己親身經驗，睡醒發現100多通未接來電都是男友打來的，讓她以為發生什麼大事，結果真相曝光讓大家全笑翻。
有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己剛剛睡醒才發現，手機有100多通未接來電，Line也有100多則未讀訊息，「都是男朋友打的」，讓她瞬間嚇醒，腦補了很多可能發生的大事。結果緊急回電男友後，男友只是很哀怨地說，「妳為什麼睡覺要鎖內鎖？我被妳關在外面了」。
原PO表示，自己平常在家為了安全問題都會鎖內鎖，這次忘了打開，不小心就把男友鎖在門外。原PO強調真的不是故意的，也感覺很對不起男友，而且自己睡覺手機都會關靜音，所以雖然男友打了上百通電話也於事無補。
原PO更分享了數張男友傳來的訊息，只見被鎖在門外的男友又急又無奈、又好氣又好笑，各種表情貼圖總動員，讓大家笑翻。網友紛紛在底下留言回覆說，「男友人真好，是我就爆炸了」、「你男朋友貼圖用的好符合他的心情及表情」、「我大概10通就撞門了」、「好可愛的男友」、「我也被我男人鎖過一次，所以你男友感受我很懂」。（編輯：倪浩軒）