總統府國慶光雕秀登場　凱道25日起分階段交管

配合國慶大會各項慶祝活動，國慶慶籌會今（ 25 ）日宣布，總統府周邊區域自 9 月 25 日 23 時起陸續實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，另因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道 10 月 1 日至 10 日實施全線車輛管制，提醒民眾注意管制訊息，提早出門配合改道。
慶籌會表示，總統府周邊區域自 9 月 25 日 23 時起，陸續實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，另因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道（重慶南路到懷寧街間）從 10 月 1 日零時至 10 日 22 時止，實施全線車輛管制；光雕展演活動只管制車輛，不管制人員，民眾可於 10 月 6 日至 10 日，每日 19 時至 21 時 30 分前往觀賞光雕展演。
慶籌會指出， 10 月 8 日府前將舉行國慶大會預演活動， 8 日 11 時至 17 時，周遭區域將實施車輛管制，今年配合疫情管制措施，避免民眾長時間且近距離接觸，慶預演將不開放民眾觀看。
慶籌會說， 10 月 10 日國慶日當天配合大會活動，總統府周邊將實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人、車管制，時間自 9 日 22 時至 10 日 13 時；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自 10 日零時至 13 時；府前升旗儀式因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮。