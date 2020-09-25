總統府國慶光雕秀登場　凱道25日起分階段交管

配合國慶大會各項慶祝活動，國慶慶籌會今（ 25 ）日宣布，總統府周邊區域自 9 月 25 日 23 時起陸續實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，另因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道 10 月 1 日至 10 日實施全線車輛管制，提醒民眾注意管制訊息，提早出門配合改道。

▲夜間標點畫線作業交管範圍。（圖／慶籌會）

× ▲夜間標點畫線作業交管範圍。（圖／慶籌會）

▲光雕投影交管範圍。（圖／慶籌會）

× ▲光雕投影交管範圍。（圖／慶籌會）

▲國慶大會預演交管範圍。（圖／慶籌會）

× ▲國慶大會預演交管範圍。（圖／慶籌會）

▲國慶大會活動交管範圍。（圖／慶籌會）