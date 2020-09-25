台灣已與COVAX簽約！莊人祥：疫苗優先對象含全台6成人口

衛福部長陳時中今（25）日於立法院表示，我國18日已與「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約。至於首波疫苗會有那些人優先施打？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日指出，國內於7月6日就已與專家會議討論過，目前疫苗優先接種對象包含醫事人員、65歲以上老年人等，總共涵蓋全台約6成人口。