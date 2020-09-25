台灣已與COVAX簽約！莊人祥：疫苗優先對象含全台6成人口

衛福部長陳時中今（25）日於立法院表示，我國18日已與「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約。至於首波疫苗會有那些人優先施打？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日指出，國內於7月6日就已與專家會議討論過，目前疫苗優先接種對象包含醫事人員、65歲以上老年人等，總共涵蓋全台約6成人口。
陳時中今日於立院回覆質詢時表示，我國已在18日與COVAX簽約，預估10月初就會付訂金；至於其他疫苗進度，「多個管道努力中，國產疫苗的進度也不錯」。
莊人祥今日於指揮中心記者會上也表示，目前全球約有9款疫苗在臨床第三期，但都尚未完成，其中的有效性與完全性也都還不清楚，所以也沒辦法確定疫苗的完成日期，「這是全球疫苗都會碰上的基本難題」；至於國內疫苗發展，目前已有4家廠商已經核定補助，其中有3家進入第一期臨床試驗，如果過程順利，希望在明年3月以前完成量產目標。
至於首播疫苗施打對象，莊人祥指出，今年7月6日時經過專家會議討論後，優先接種對象包含醫事人、65歲以上老年人等；這些人士與流感疫苗的優先對象類似，總共涵蓋全台60％的人口。
莊人祥表示，在與COVAX談判過程中，最大困難是法律問題，因為以往他們都是與藥廠直接接觸，而這次是有平台方面合作，所以有些法律問題仍不熟悉。
至於過程是否有受到中國大陸壓力？莊人祥強調，「目前感受是沒有」。另外，有記者有問到我國與COVAX簽約時所使用的名稱，他也表示，「我只能說不會出現有不該出現的名稱」。
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