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台灣已與COVAX簽約！莊人祥：疫苗優先對象含全台6成人口

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-09-25 14:35:10

▲今（25）日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明菲籍男子來台確診等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲今（25）日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明菲籍男子來台確診等事宜。（圖／指揮中心提供）

衛福部長陳時中今（25）日於立法院表示，我國18日已與「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約。至於首波疫苗會有那些人優先施打？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日指出，國內於7月6日就已與專家會議討論過，目前疫苗優先接種對象包含醫事人員、65歲以上老年人等，總共涵蓋全台約6成人口。



陳時中今日於立院回覆質詢時表示，我國已在18日與COVAX簽約，預估10月初就會付訂金；至於其他疫苗進度，「多個管道努力中，國產疫苗的進度也不錯」。


莊人祥今日於指揮中心記者會上也表示，目前全球約有9款疫苗在臨床第三期，但都尚未完成，其中的有效性與完全性也都還不清楚，所以也沒辦法確定疫苗的完成日期，「這是全球疫苗都會碰上的基本難題」；至於國內疫苗發展，目前已有4家廠商已經核定補助，其中有3家進入第一期臨床試驗，如果過程順利，希望在明年3月以前完成量產目標。

至於首播疫苗施打對象，莊人祥指出，今年7月6日時經過專家會議討論後，優先接種對象包含醫事人、65歲以上老年人等；這些人士與流感疫苗的優先對象類似，總共涵蓋全台60％的人口。

莊人祥表示，在與COVAX談判過程中，最大困難是法律問題，因為以往他們都是與藥廠直接接觸，而這次是有平台方面合作，所以有些法律問題仍不熟悉。

至於過程是否有受到中國大陸壓力？莊人祥強調，「目前感受是沒有」。另外，有記者有問到我國與COVAX簽約時所使用的名稱，他也表示，「我只能說不會出現有不該出現的名稱」。


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