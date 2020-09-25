台中捷運綠線年底通車　員工制服簡約時尚今曝光

台中捷運綠線年底通車，台中捷運公司今（25）日舉辦「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」發佈會，包括運務、維修人員的四季制服搶先曝光﹔市長盧秀燕今天也穿上中捷制服帥氣亮相，與中捷董事長林志盈擊掌，象徵責任交付，期許中捷人以專業、貼心、熱忱為乘客服務。

這場制服走秀會，在

▲台中捷運綠線年底通車，今天展示員工制服，市長盧秀燕與中捷董事長林志盈擊掌，象徵任務交付。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)

▲台中捷運綠線年底通車，今天展示員工制服，簡約時尚又實用。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)

盧秀燕說，台中捷運綠線進入迎接通車前緊鑼密鼓階段，她為中捷員工定位「中捷好朋友」，期許中捷員工把來自四面八方乘客當好朋友看待，也盼乘客把中捷員工當好朋友、如此，對中捷工作人員就會非常熟悉。

盧秀燕指出，從中捷的LOGO來看，「中」字代表台中、也代表台中捷運，顏色明亮、型態上展現速度與便捷感，讓民眾一看到LOGO就等同看到中捷。她與中捷董事長林志盈、走秀的人員一一擊掌，代表把重責大任交給中捷。盧秀燕說，任重道遠，希望通車後，中捷能展現完美、有效率，超舒適、超快樂的專業服務給大家。



