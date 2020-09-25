台中捷運綠線年底通車　員工制服簡約時尚今曝光

台中捷運綠線年底通車，台中捷運公司今（25）日舉辦「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」發佈會，包括運務、維修人員的四季制服搶先曝光﹔市長盧秀燕今天也穿上中捷制服帥氣亮相，與中捷董事長林志盈擊掌，象徵責任交付，期許中捷人以專業、貼心、熱忱為乘客服務。
這場制服走秀會，在捷運綠線市政府站舉辦，盧秀燕穿著白襯衫，上頭點綴幾何線條，搭配專業黑褲，時尚大方，10餘名專業模特兒穿上捷運制服走秀，展示春夏、秋冬制服，及帽子、包包、識別證等配件，為年底通車做好萬全準備。
「台中捷運準備好了!」盧秀燕表示，台中捷運公司在捷運通車前，已陸續完成站體興建、試車、工作人員訓練等作業，今天發表員工制服，服裝設計簡約時尚，材質符合工作需求，穿起來相當舒適，並有多個口袋，功能性強；搭配服裝的帽子和包包設計也簡潔有力，連識別證都很漂亮，讓工作人員看起來專業又有型。
盧秀燕說，台中捷運綠線進入迎接通車前緊鑼密鼓階段，她為中捷員工定位「中捷好朋友」，期許中捷員工把來自四面八方乘客當好朋友看待，也盼乘客把中捷員工當好朋友、如此，對中捷工作人員就會非常熟悉。
盧秀燕指出，從中捷的LOGO來看，「中」字代表台中、也代表台中捷運，顏色明亮、型態上展現速度與便捷感，讓民眾一看到LOGO就等同看到中捷。她與中捷董事長林志盈、走秀的人員一一擊掌，代表把重責大任交給中捷。盧秀燕說，任重道遠，希望通車後，中捷能展現完美、有效率，超舒適、超快樂的專業服務給大家。