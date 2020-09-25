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台中捷運綠線年底通車　員工制服簡約時尚今曝光

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-09-25 15:50:00

台中捷運綠線年底通車 員工制服簡約時尚今曝光
▲台中捷運綠線年底通車，今天由專業模特兒走秀展示員工制服，簡約時尚，連市長盧秀燕都大加讚賞。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)

台中捷運綠線年底通車，台中捷運公司今（25）日舉辦「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」發佈會，包括運務、維修人員的四季制服搶先曝光市長盧秀燕今天也穿上中捷制服帥氣亮相，與中捷董事長林志盈擊掌，象徵責任交付，期許中捷人以專業、貼心、熱忱為乘客服務。



這場制服走秀會，在捷運綠線市政府站舉辦，盧秀燕穿著白襯衫，上頭點綴幾何線條，搭配專業黑褲，時尚大方，10餘名專業模特兒穿上捷運制服走秀，展示春夏、秋冬制服，及帽子、包包、識別證等配件，為年底通車做好萬全準備。


▲台中捷運綠線年底通車，今天展示員工制服，市長盧秀燕與中捷董事長林志盈擊掌，象徵任務交付。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)
▲台中捷運綠線年底通車，今天展示員工制服，市長盧秀燕與中捷董事長林志盈擊掌，象徵任務交付。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)
「台中捷運準備好了!」盧秀燕表示，台中捷運公司在捷運通車前，已陸續完成站體興建、試車、工作人員訓練等作業，今天發表員工制服，服裝設計簡約時尚，材質符合工作需求，穿起來相當舒適，並有多個口袋，功能性強；搭配服裝的帽子和包包設計也簡潔有力，連識別證都很漂亮，讓工作人員看起來專業又有型。

▲台中捷運綠線年底通車，今天展示員工制服，簡約時尚又實用。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)
▲台中捷運綠線年底通車，今天展示員工制服，簡約時尚又實用。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)

盧秀燕說，台中捷運綠線進入迎接通車前緊鑼密鼓階段，她為中捷員工定位「中捷好朋友」，期許中捷員工把來自四面八方乘客當好朋友看待，也盼乘客把中捷員工當好朋友、如此，對中捷工作人員就會非常熟悉。



盧秀燕指出，從中捷的LOGO來看，「中」字代表台中、也代表台中捷運，顏色明亮、型態上展現速度與便捷感，讓民眾一看到LOGO就等同看到中捷。她與中捷董事長林志盈、走秀的人員一一擊掌，代表把重責大任交給中捷。盧秀燕說，任重道遠，希望通車後，中捷能展現完美、有效率，超舒適、超快樂的專業服務給大家。

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