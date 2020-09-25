網石公司(Netmarble Corporation)（24）日宣布，以知名線上遊戲《A3》為基礎打造的最新融合大逃殺MMORPG手遊《A3: STILL ALIVE 倖存者》（以下簡稱《A3倖存者》），即日起開放事前預約，玩家可在官網和雙商店平台登記。網石也於今日舉辦媒體茶會，由總經理林大鈞與《A3倖存者》專案經理謝瑞晟，向台灣媒體介紹本作特色。

▲融合角色扮演與大逃殺 網石新作《A3倖存者》事前開跑（圖／資料照片）

▲融合角色扮演與大逃殺 網石新作《A3倖存者》事前開跑（圖／資料照片）