融合角色扮演與大逃殺　網石新作《A3倖存者》事前開跑

網石公司(Netmarble Corporation)（24）日宣布，以知名線上遊戲《A3》為基礎打造的最新融合大逃殺MMORPG手遊《A3: STILL ALIVE 倖存者》（以下簡稱《A3倖存者》），即日起開放事前預約，玩家可在官網和雙商店平台登記。網石也於今日舉辦媒體茶會，由總經理林大鈞與《A3倖存者》專案經理謝瑞晟，向台灣媒體介紹本作特色。
《A3: STILL ALIVE 倖存者》是以網石知名線上遊戲《A3》為基礎開發的全新手遊，總經理林大鈞表示，本作融合了MMORPG和大逃殺兩種玩法，在競爭激烈的MMORPG市場中開創了獨樹一格新玩法。
在《A3倖存者》中，玩法分為一般的「MMORPG」模式、以及享受大逃殺樂趣的「皇家之戰」模式，而且這兩種模式會相互影響。玩家可以在「MMORPG」的原野中維持自動戰鬥狀態的同時，進行「皇家之戰」。這無損玩家獲取裝備和經驗值，並且還可透過皇家之戰 額外獲得MMORPG的核心成長道具及經驗值。 透過動態循環結構，將「大逃殺」與「MMORPG」兩種類型完美結合。
另外，遊戲提供了5種不同特色的職業，分別是防禦力強、適合當坦的「守護騎士」；施展強力咒文的遠距離攻擊角色「魔法師」；攻擊力高、用巨大的雙手斧頭粉碎敵人的「狂戰士」；擅長殲滅遠距離攻擊角色的「暗殺者」，以及打帶跑之王「弓箭手」。
除了五種職業外，還會有所謂的「靈魂連結者」在旅途中幫忙玩家。靈魂連結者共有分攻擊／防禦／支援三大類。玩家可以依照自己的需求隨時做更換。當然，靈魂連結者有所謂的「階級」之分，如果想要高等的靈魂連結者，玩家可以透過「皇家之戰」或是MMORPG裡的PVP模式等地方入手。
上述提到《A3倖存者》共有分兩大模式，其中「MMORPG」模式中除了玩家熟知的練功、打副本等要素之外，最大的特色就是「100人vs.100人」的大規模戰鬥系統「黑夜暮光」，玩家在原野練就的等級和取得的裝備能力，將會完全反映在參戰的角色上，系統也會根據玩家戰鬥力自動組隊，相當重視隊伍間的團隊合作。同時，根據黑夜暮光的排名，玩家將可獲得能召喚靈魂連結者的「靈魂之星」。
而大逃殺「皇家之戰」模式就相當有趣，在此模式中，將會忽視玩家在「MMORPG」模式的職業、等級、裝備，一切從零開始。玩家可從11個分別有近身、遠距離、魔法或增益效果專業武器中，自由選擇希望的武器入場戰鬥。狂戰士可拿弓來戰鬥，而魔法師則可拿斧頭來戰鬥，這就是皇家之戰模式的特色。