寵物也能進場！期間限定美式遊樂團　必玩30項設施搶先看

北台灣最新玩樂景點，位在桃園青埔的「 JETS 嘉年華」明（ 26 ）日起至 11 月 30 日登場，引進超過 30 項歐美樂園最受歡迎的娛樂設施，像是高達 25 公尺的尖叫飛天輪，以及專門為台灣設計的擎天海盜船等，每項設施收費 60 元至 120 元不等，民眾憑桃園市民卡或機捷一日票，可享入園門票半價優惠，網路售票則是由 Klook 獨家販售。
桃園青埔 JETS 嘉年華距離高鐵桃園站步行時間約 3 分鐘，主辦單位引進超過 30 項歐美樂園娛樂設施，像是有高達 25 公尺的尖叫飛天輪、享受離心力快感的搖擺波浪、體驗高低搖擺的擎天海盜船等，都是相當受到民眾歡迎，另外也有適合小朋友體驗的旋轉木馬、狗狗小飛車、小飛象等。園區內也引進與環球影城、樂高樂園同等級的遊戲攤位，民眾只要挑戰成功就可以獲得園區限定的玩偶。
主辦單位說明，園區內各項機械遊樂設施都是由美國原裝進口，還邀請 6 位美國技師來台，專門負責機械保養及維護，每天也會有專人為每項設施進行檢驗，確保民眾遊玩的安全性，未來則不排除會進駐其他縣市，包含台北、新北、台中、花蓮等地區都有洽談。
桃園市政府指出，民眾憑桃園市民卡或機捷一日票，可享門票半價 40 元入 園優惠，活動地點鄰近桃園高鐵站，建議民眾可搭乘大眾運輸至高鐵桃園站後，步行 3 分鐘抵達會場；開車則建議停至文智路文三小停車場後，轉乘捷運抵達。
此外，主辦單位表示，園區歡迎寵物入園，不另外收取入場費，但為顧及其他遊客的權益及安全，寵物入園必須放置寵物籃或推車內，不可落地行走，也無法讓寵物搭乘遊樂設施，園區內不提供寵物寄放及看管服務。