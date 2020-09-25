寵物也能進場！期間限定美式遊樂團　必玩30項設施搶先看

北台灣最新玩樂景點，位在桃園青埔的「 JETS 嘉年華」明（ 26 ）日起至 11 月 30 日登場，引進超過 30 項歐美樂園最受歡迎的娛樂設施，像是高達 25 公尺的尖叫飛天輪，以及專門為台灣設計的擎天海盜船等，每項設施收費 60 元至 120 元不等，民眾憑桃園市民卡或機捷一日票，可享入園門票半價優惠，網路售票則是由 Klook 獨家販售。

▲位在桃園青埔的「 JETS 嘉年華」 26 日起至 11 月 30 日登場，共引進超過 30 項歐美樂園最受歡迎的娛樂設施。（圖／記者陳致宇攝）

× ▲位在桃園青埔的「 JETS 嘉年華」 26 日起至 11 月 30 日登場，共引進超過 30 項歐美樂園最受歡迎的娛樂設施。（圖／記者陳致宇攝）

▲高達 25 公尺的尖叫飛天輪，是園區內的人氣設施。（圖／記者陳致宇攝）

× ▲高達 25 公尺的尖叫飛天輪，是園區內的人氣設施。（圖／記者陳致宇攝）

▲可以享受離心力快感的搖擺波浪，同樣受到民眾歡迎。（圖／記者陳致宇攝）

× ▲可以享受離心力快感的搖擺波浪，同樣受到民眾歡迎。（圖／記者陳致宇攝）

▲適合小朋友體驗的旋轉木馬、狗狗小飛車、小飛象等設施。（圖／記者陳致宇攝）

× ▲適合小朋友體驗的旋轉木馬、狗狗小飛車、小飛象等設施。（圖／記者陳致宇攝）

▲園區內引進與環球影城、樂高樂園同等級的遊戲攤位。（圖／記者陳致宇攝）

× ▲園區內引進與環球影城、樂高樂園同等級的遊戲攤位。（圖／記者陳致宇攝）

▲民眾只要挑戰成功就可以獲得園區限定的玩偶。（圖／記者陳致宇攝）

× ▲民眾只要挑戰成功就可以獲得園區限定的玩偶。（圖／記者陳致宇攝）

▲園區引進 20 攤美食。（圖／記者陳致宇攝）