疫情好悶！一秒到國外　百貨日韓展滿足口腹購物慾

新冠疫情未減，民眾無法出國悶得慌，百貨業者看準這一點，紛紛推出日韓展讓民眾先過過癮。像是新光三越南西店日本展網羅4大人氣伴手禮，也有15大庶民小吃大賞、近40家人氣名物等。遠百韓國展第二波也登場，集結上百種類韓國美食商品及化妝品、伴手禮，還引進激萌可愛KAKAO friends周邊商品，讓消費者滿足韓流購物慾。
新光三越台北南西店周年慶日本商品展即日起至10月6日開跑，包括日本4大超人氣伴手禮首登場，有來自北海道函館的函館菓子工坊起司蛋糕，入口即化的口感又帶有柔和的甜味，這次更提供巧克力生乳捲及北海道有機南瓜布丁。而長崎福砂屋職人製成的長崎蛋糕，口感鬆軟綿密、香氣濃郁。
還有九州由布院最受歡迎的半熟起司蛋糕，冷熱皆好吃，中間還有熔漿般的半熟起司，更是來到日本由布院的必吃招牌。而東京Press Butter Sand烘焙成酥脆札實的餅乾外皮，內餡精選來自北海道產的奶油，搭配雙層甜蜜焦糖奶油，交織出柔軟香醇夾餡，一口咬下雙重口感有如三明治。
超道地庶民小吃部分，有首次登場的「天海堂」牛排炒麵、日本經典美味的鶴一家拉麵家系豚骨醬油拉麵、日本章魚燒霸王及海鮮歐姆蛋炒麵八笑俱樂部、七福神鯛魚燒等，讓大家不出國也嚐到最道地日式美食。
此外還有最受日本女性歡迎的百元商店「Can Do」，商品100%日本直輸，49元均一價，等大家來挖寶。也有獨家空運的精美細緻「川越日式小舖」居合刀(織田信長)、金澤工芸品 丸福達摩、「大石茶房」常滑燒手工陶壺、「小樽琉璃」七彩金魚與在地美味烘焙黑豆、海苔捲米菓、蜂蜜小梅等。日本展消費滿500元，有機會抽中住宿券。
無獨有偶，遠百韓國展也開跑，第一波於台中大遠百、遠百寶慶店、遠百花蓮店、遠百板橋中山店、台南大遠百、遠企購物中心舉辦皆廣受消費者好評，第二波即日起至10月6日將於遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義、高雄大遠百盛大舉辦，遠百總經理徐雪芳也變裝推薦。
韓國展有各式韓式美食等民眾來品嚐，像是韓國海鮮榨醬炒麵優惠價150元，旅韓必吃的韓國辣炒雞、雪花起司炸雞優惠價均120元。韓國起司魚腸熱狗優惠價100元，誇張的牽絲起司成為噱頭。還有韓國最受歡迎的傳統小吃三味糖餅，蜂蜜堅果糖餅售價60元、Nutella巧克力糖餅售價80元。
展售會更在指定時間推出「限定超優惠每日一物」，除祭出超特惠價格外，還有買一送一的超強組合。像是9月25日辣牛肉湯買一送一，9月26日廣川金牌海苔原價400元、推薦價230元，10月1日韓森口袋原燒酒買3送1，10月2日韓爸田園日記米餅系列原價189元、推薦價99元。
而業者也引進KAKAO friends相關商品，如綜合沐浴洗臉巾套組優惠價829元、KAKAO friends旅行收納袋優惠價649元、KAKAO friends立體頭像室內拖鞋優惠價479元、立體造型隨身充電器優惠價1770元等。憑韓國展活動現場當日單筆購滿599元(含)以上之發票，即可參加抽獎，有機會抽中「遠百6000元商品券+正官庄高麗蔘元禮盒」全台限量12份。