疫情好悶！一秒到國外　百貨日韓展滿足口腹購物慾

新冠疫情未減，民眾無法出國悶得慌，百貨業者看準這一點，紛紛推出日韓展讓民眾先過過癮。像是新光三越南西店日本展網羅4大人氣伴手禮，也有15大庶民小吃大賞、近40家人氣名物等。遠百韓國展第二波也登場，集結上百種類韓國美食商品及化妝品、伴手禮，還引進激萌可愛KAKAO friends周邊商品，讓消費者滿足韓流購物慾。

▲遠百韓國展第二波也登場，集結上百種類韓國美食商品及化妝品、伴手禮，還引進激萌可愛KAKAO friends周邊商品，遠百總經理徐雪芳也變裝推薦。（圖／遠百提供）