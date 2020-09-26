「雨彈連襲2日」狂跌10℃！吳德榮：中秋台北賞月有變數

今（26）日白天天氣仍和昨類似，屬東北風影響的天氣型態，北部及東半部舒適偏涼，有局部短暫雨，中南部地區仍為日夜溫差大、多雲到晴的型態。對此，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，未來兩天的降雨分布區域，並透露大台北地區中秋賞月恐受到干擾。
吳德榮指出，今晨迎風面北北基有局部降雨，大屯山脈迎風面的雨量明顯多於平地。根據最新（25日20時）的歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天大台北及東半部雲量多，偶有局部短暫雨；新竹以南多雲時晴、中南部山區午後有局部短暫雷陣雨。今晚另一股東北風南下、水氣增多，苗栗以北轉陰有局部陣雨。白天大台北溼涼，其他各地舒適至微熱、早晚偏涼。
最新模式模擬顯示，明日、下周一東北風水氣多，苗栗以北及東半部有局部陣雨，中部略受影響、有局部短暫陣雨的機率，南部山區午後有局部短暫雷陣雨；有較大雨勢。中部以北轉涼、南部早晚涼。下周二（29日）東北風水氣減少、有短暫空檔，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，中南部多雲時晴、山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。下周三、四（30、1日）東北風水氣再略增，北部及東半部雲量增多，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴、山區午後仍有局部短暫雷陣雨。
最新模式模擬顯示，下周五至周日（2至4日）台灣附近東北風轉偏東風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面東半部、北海岸雲量多，偶有局部短暫雨的機率。下周五起氣溫逐日漸升；白天舒適至微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，日夜溫差大。此外，臉書粉絲團《天氣風險 WeatherRisk》也指出，受到降雨影響，27日後低溫更將下探22至23度，秋意感覺會比這幾天更強烈，中南部、東南部低溫也降至24、25度，日夜溫差較大。
至於中秋夜大台北及東半部迎風面因水氣堆積，賞月在部分地區是否會受到低雲或零星降雨的干擾？吳德榮表示模式仍在調整中，需要繼續觀察；中南部午後發展的雲層、夜間已消散，新竹以南皆是適合賞月的天氣。（編輯：賴詠璿）