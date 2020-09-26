「雨彈連襲2日」狂跌10℃！吳德榮：中秋台北賞月有變數

今（26）日白天天氣仍和昨類似，屬東北風影響的天氣型態，北部及東半部舒適偏涼，有局部短暫雨，中南部地區仍為日夜溫差大、多雲到晴的型態。對此，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，未來兩天的降雨分布區域，並透露大台北地區中秋賞月恐受到干擾。

▲氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，未來兩天的降雨分布區域，並透露大台北地區中秋賞月恐受到干擾。（圖／NOWnews資料照）