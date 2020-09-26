半夜看男友手機！她驚覺「密碼偷換了」　一點開相簿秒愣

隨著科技日新月異，人手一機的時代來臨，各種交友軟體、社群平台也迅速崛起，有些人會透過檢查另一半的手機來確認是否有出軌跡象，而查看彼此手機也成為某些情侶之間的默契。不過近日就有一位女網友半夜想要偷看一下男方的手機，卻發現對方手機突然「換密碼」，沒想到當她猜中密碼點進相簿一看卻當場傻眼，畫面曝光後也吸引不少網友討論。

原PO在社群論壇《Dcard》上表示，自己和男友明明前幾天相處都很正常，「明明昨天還一起去看展」，半夜想看一下男友手機，卻突然發現一貫利用指紋解鎖的原PO卻突然怎麼也解鎖不了，改換用數字密碼輸入也無法成功，這就讓原PO忍不住心生懷疑，沒想到最後成功猜到密碼後，點進相簿一看看到的照片卻讓她頓時愣住。

▲半夜想偷看男友手機的原PO意外發現密碼默默被改掉了，讓她無法點進去查看。（圖／翻攝自《Dcard》）

只見手機相簿內有一張兩人的合照，正是兩人日前到展場的合影，上頭男友還特地修圖附上「抓到！偷看我手機哈哈哈哈」、「開玩笑的啦給你看」、「ＯＯＯ我愛你」等字樣，瞬間讓原PO融化也忍不住稱讚男友很用心，不但把新密碼設定成自己的生日，還偷偷做了這張照片「這招推薦給廣大男性啦，讓女生忍不住檢討自己偷看手機」。

▲沒想到原來是男友用心準備的驚喜。（圖／翻攝自《Dcard》）

而文章曝光也讓不少網友紛紛羨慕表示「也太可愛，要幸福喲！」、「這招可以學，可嘴偷看手機的女友，又不會弄太僵」、「要偷看對方手機前的心情應該是忐忑不安吧！怕看到對方偷腥的證據，結果看完應該是如釋重負吧！最後還發現對方給妳的黑色愛心驚喜，心情應該像洗三溫暖一樣，放閃文無誤，恭喜找到愛的另一半了」，不過也有網友就認為偷看手機的行為不太適宜「那你要好好信任他，偷看手機要戒掉」、「彼此信任就好啦」。（編輯：楊智傑）