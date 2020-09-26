下周二還有波東北風來襲　氣象局曝各地賞月機率

受到東北風及華南雲雨區影響，今（ 26 ）日中部以北、東半部地區、南部山區及金門、馬祖都有局部短暫雨，預估 28 日以前都是濕涼的天氣型態， 29 日東北風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，但到了 30 日起又有另波東北風影響台灣天氣，至於中秋節賞月的機率，背風面的西半部地區會較東半部欣賞到月亮的機率高。
氣象局表示，受到東北風影響，今日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，午後中部山區及南部地區仍需留意局部短暫雷陣雨，晚起隨著華南雲雨區東移，台灣附近水氣逐漸增加，中部以北降雨機率提高，要記得攜帶雨具備用；氣溫方面，清晨北台灣低溫約 22 、 23 度，其他地方 24 至 26 度，白天在北部及東半部高溫約 27 至 30 度較為舒適，中南部高溫約 32 至 34 度，中午前後較暖熱。
氣象局預報員林定宜預估， 28 日以前台灣受到東北風及華南雲雨區東移影響，各地大多是濕涼的天氣型態，直到 29 日東北風減弱，北部及東北部氣溫才會稍回升；但到了 30 日起又有另波東北風影響台灣天氣，迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
至於中秋節賞月的機率，林定宜指出，相對來說，位處背風面的西半部地區賞月機率高，東半部地區、北部山區、大台北東部地區因東北風影響，賞月會略受干擾。