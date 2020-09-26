下周二還有波東北風來襲　氣象局曝各地賞月機率

受到東北風及華南雲雨區影響，今（ 26 ）日中部以北、東半部地區、南部山區及金門、馬祖都有局部短暫雨，預估 28 日以前都是濕涼的天氣型態， 29 日東北風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，但到了 30 日起又有另波東北風影響台灣天氣，至於中秋節賞月的機率，背風面的西半部地區會較東半部欣賞到月亮的機率高。