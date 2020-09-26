台鐵最新EMU900型電車10月抵台　拚明年1月正式上路

台鐵斥資253億元採購採購 52 列、 520 輛 EMU900 型通勤電聯車，預估 10 月底交車 2 列共 20 輛，後續將進行 3 個月以上的相關測試，完成後即可投入營運。
台鐵表示，為提昇整體運能及改善現有車隊平均車齡老舊的問題，斥資 253 億元採購採購 52 列、 520 輛 EMU900 型通勤電聯車，預計今年 10 月底交車 2 列共 20 輛， 110 年交車 10 列共 100 輛， 111 年交車 12 列共 120 輛，至 112 年將 52 列共 520 輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車。新車交付後，後續將進行3個月以上的相關測試，完成後即可投入營運。
台鐵指出，為迎接新車抵台，已於 9 月初即以一列普悠瑪列車及二部機車頭，模擬 EMU900 型通勤電聯車 10 輛編組長度，於花蓮港全新舖設的軌道測試，確認軌道長度及淨空寬度，以確保列車抵台後，可順利拖往花蓮機務段測試及整備。
台鐵說， EMU900 型通勤電聯車採用 10 輛編組配置，相較於台鐵現有通勤電聯車主力車種 EMU700 、 800 型採用 8 輛編組，每列車運能將可提升約 40% ，大幅提昇整體服務品質，也能提升都會區尖峰時段通勤及通學需求。
此外，為確保新購車輛品質與營運安全，台鐵訂有可靠度、可用度、維修度及安全性（ RAMS ）相關規定，並由台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司為第三方獨立認證與驗證（ IV&V ）公司，立約商將完成所有測試報告送 IV&V 公司審查同意後，才會同意立約商交付第 1 批車輛，完成相關測試後，將逐步投入都會區通勤、通學營運。