鯨魚颱風最快今生成　中部以北及東北部體感濕涼

中央氣象局今（27）日表示，威克島西方海面有一個熱帶性低氣壓，向北北西移動，時速25公里，預測24小時有發展為輕度颱風的趨勢，若颱風生成，將是鯨魚颱風。同時，隨著華南雲雨區東移，水氣增加，今日一整天北部及東北部地區都會有陣雨，並有局部大雨發生的機率，台中以北及東北部全天體感較涼，高溫約22至24度。
氣象局表示，這個熱帶性低氣壓昨日下午形成，目前在威克島西方海面，離台灣很遠，約近4000公里，正朝北北西移動，時速25公里，可能今日或明日會發展為輕度颱風，只是增強為颱風後，可能連日本都不會靠近，對台灣不會有威脅。
不過，今日隨著華南雲雨區東移，水氣增加，一整天北部及東北部地區都會有陣雨，並有局部大雨發生的機率，而中部、東部、東南部地區及澎、金、馬也有局部短暫陣雨，南部地區則大致為多雲，午後局部短暫雷陣雨，外出活動應攜帶雨具備用。
至於氣溫方面，台中以北及東北部全天體感較涼，東北風迎風吹來，頗有濃濃秋意的氣氛，預測北部及東北部高溫約22至24度，中部、東部及東南部地區25至29度，南部地區高溫仍可達32度左右，較為暖熱；預測北部、東北部及東部低溫20至22度，其他地區23至25度，南來北往或早出晚歸的朋友，都應注意氣溫的變化，以免受涼
此外，東北風影響，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪；而海況部分基隆北海岸容易有突發性大浪發生，基隆北海岸及東北部也有長浪發生的機率，前往海邊活動應務必注意安全。
空氣品質部分，今日受東北風及華南雲雨區東移影響，竹苗以北擴散條件良好且有雨，空氣品質佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。