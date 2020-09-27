鯨魚颱風最快今生成　中部以北及東北部體感濕涼

中央氣象局今（27）日表示，威克島西方海面有一個熱帶性低氣壓，向北北西移動，時速25公里，預測24小時有發展為輕度颱風的趨勢，若颱風生成，將是鯨魚颱風。同時，隨著華南雲雨區東移，水氣增加，今日一整天北部及東北部地區都會有陣雨，並有局部大雨發生的機率，台中以北及東北部全天體感較涼，高溫約22至24度。