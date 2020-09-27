中秋及國慶連假出遊　高乘載管制時段、路段看這裡

今（2020）年中秋連假於國1、國3、國5，國慶連假於國5等部分路段及時段實施高乘載管制。交通部高速公路局已在實施高乘載管制的交流道入口前設置彩色圖形化預告告示牌，並於交流道入口處，設置文字型的紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制的日期及時段。

▲中秋節連假國道收費措施。（圖／高公局提供）