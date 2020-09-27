中秋及國慶連假出遊　高乘載管制時段、路段看這裡

今（2020）年中秋連假於國1、國3、國5，國慶連假於國5等部分路段及時段實施高乘載管制。交通部高速公路局已在實施高乘載管制的交流道入口前設置彩色圖形化預告告示牌，並於交流道入口處，設置文字型的紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制的日期及時段。
高公局表示，為利用路人在實施高乘載管制的交流道入口前快速掌握管制內容，預告告示牌採圖形化及彩色化─以綠底白字呈現管制之路線及方向，紅底白圖呈現管制車種及人數，再以白底黑字的附牌呈現管制日期及時段，內容簡潔易懂，可有效縮短用路人判讀時間。至於設在管制交流道入口處的告示牌，因須作為員警執法依據，因此維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。
今年中秋連假國道實施高乘載管制的時段與路段，包括一、10月1日，6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。二、10月1及2日，6至12時，國5南港系統南向入口匝道。三、10月3及4日，14至21時，國5蘇澳至頭城之北向入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。
緊接著國慶連假國道實施高乘載管制之時段與路段為一、10月9日，6至12時，國5南港系統南向入口匝道。二、10月10日，6至12時，國5南港系統至坪林南向入口匝道。三、10月10及11日，14至21時，國5蘇澳至頭城之北向入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。
另為分散車流，中秋及國慶連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費（中秋假期收假日延長至10時）等措施。