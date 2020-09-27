竹內結子疑產後憂鬱症　這5種人要當心、兩問題簡易評估

日本知名女星竹內結子今（27）日驚傳在家中身亡，享年40歲，由於她1月才剛生下第二胎，死訊震驚各界，更傳她可能因育兒感受壓力，似有產後憂鬱跡象。衛生福利部國民健康署表示，產後憂鬱症發生的原因目前仍不明，可能跟生理、心理及社會因子有關，但5種人較容易發生產後憂鬱症，如何判斷自己或親友有產後憂鬱症？國健署建議可從2問題進行簡易評估。
國健署指出，部分婦女在生產後，會產生一些情緒低落或心情不穩定現象，但這些現象大部分會在幾天後消失，少部分症狀嚴重的個案，便需要專業介入協助治療。但因為這些症狀可能是不自覺，或常被家屬或周遭親友忽視，以致常無法及時給予適當的幫忙，而造成個人及家庭的困擾，甚至傷害等情況，
不過，國健署坦言產後憂鬱症發生的原因目前仍不明，可能跟生理、心理及社會因子有關，例如周產期發生重大生活壓力事件、生產時體力耗費及生產經歷重大身心創傷等，亦可能引起產後憂鬱後遺症。此外，產後媽媽須負擔照顧新生兒的角色，或因懷孕造成身體外觀的改變等，也會造成憂鬱。
國健署也提到產後情緒障礙大致分為3大類分類，第1類為「產後情緒低落」，盛行率約有3至8成左右，通常出現在產後3-4天，會出現焦慮、心情低落、脾氣暴躁、疲憊、容易流淚、失眠、頭痛及做惡夢等，由於屬暫時性症狀，通常不需治療即會自行緩解，但家人需多給予心理支持，若症狀持續超過2星期，便需要尋求進一步的醫療協助與診斷。
第2類就是「產後憂鬱症」，盛行率1成，通常出現於產後6周內，症狀會持續數周至數個月，症狀包括憂鬱、情緒低落、脾氣暴躁、疲憊、失眠；常有罪惡感或無價值感；飲食障礙、容易流淚、無法專心、對周遭生活及喜歡的事物失去興趣或常覺得無法應付生活；覺得自己無法照顧好嬰兒等情形，嚴重者甚至有自殺的想法，需要接受醫療協助及照護。
第3類為「產後精神病」，每千例的生產個案，約有1至2位，通常出現於產後2周內，症狀持續數周至數個月，症狀包括情緒激動不穩定、哭泣、失眠、個性行為改變；出現妄想或幻想現象，如媽媽可能誤認嬰兒已死亡或被掉包；症狀嚴重者可能會傷害自己或家人的妄想等。
至於哪些人容易發生產後憂鬱症？國健署分析一般認為造成產後憂鬱症的危險因子有5項，包括1、過去曾是重度憂鬱症患者或為其他精神疾患，或前胎有產後憂鬱症，或平時有嚴重經前症候群或經前不悅症。2、懷孕過程中即有憂鬱或焦慮症狀者。3、生活中遭遇重大事件，如失去親人、婚姻家庭問題、失業等。4、社會支持或資源不足者。5、懷孕或生產時出現併發症，如妊娠高血壓、早產或生產併發症等。
要如何知道自己有沒有可能有產後憂鬱？國健署建議產後媽媽可以從2問題進行簡易評估，包括一、過去1個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？二、過去1個月是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？
如果上述2個問題的確發生，國健署強烈建議要告訴配偶或尋求親友協助，或透過心理衛生機構協談及轉介。同時也可以將目前的狀況告知婦產科醫師，家庭醫學科醫師或兒科醫師，或精神科身心科醫師，以適時提供診斷、會談及必要的藥物協助。如果常常會出現想要傷害自己的念頭時，應立即尋求醫療協助，以避免傷害的發生。
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