竹內結子疑產後憂鬱症　這5種人要當心、兩問題簡易評估

日本知名女星竹內結子今（27）日驚傳在家中身亡，享年40歲，由於她1月才剛生下第二胎，死訊震驚各界，更傳她可能因育兒感受壓力，似有產後憂鬱跡象。衛生福利部國民健康署表示，產後憂鬱症發生的原因目前仍不明，可能跟生理、心理及社會因子有關，但5種人較容易發生產後憂鬱症，如何判斷自己或親友有產後憂鬱症？國健署建議可從2問題進行簡易評估。