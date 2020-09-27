拒陸製不至無新冠疫苗可用　陳時中：若需冷鏈會準備好

衛福部已與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，但衛福部長陳時中日前表示將不會選擇中國大陸製的新冠肺炎疫苗，外界擔心最後台灣可能無疫苗可拿？對此，陳時中今（27）日受訪時表示，過去就規定中國大陸血液製劑與疫苗不准進口，並非新辦法，而目前有2支歐美製疫苗沒有冷鏈問題，若需要買到另2支有冷鏈需求的歐美疫苗，台灣會與冷鏈廠商保持連繫，若到時一定要使用，也會準備好。
中央流行疫情指揮中心今日以「民主防疫 感謝有你」為題，舉行「武漢肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎典禮」，由總統蔡英文親自頒發「防疫獎章」予全國44位對防治新冠肺炎工作卓有貢獻的個人與團體代表，感謝這些在民間默默協助的幕後防疫英雄，義無反顧地在各行各業努力，為全民編織起縝密的防疫網絡，守護我們的家園，為台灣在全球疫情浪潮之中，創造珍貴又安定的力量。
不過，由於陳時中日前表示不會選擇中國大陸製新冠肺炎疫苗，外界擔心我國拒絕陸製疫苗，可能最後面臨無疫苗可拿的窘境。陳時中今日在會前受訪指出，中國大陸相關血液製劑與疫苗都不准進口，這本來就有規定，並不是這次新訂的辦法，本來的辦法就是不准輸入的貨品。
對於台灣會不會只剩一支疫苗可選擇，而且最後還買不到？陳時中說，目前COVAX平台上共有9支疫苗通國第三期臨床試驗，其中4支是中國大陸生產、1支俄羅斯，另4支歐美產，扣掉中國大陸產的4支，歐美生產還有Johnson & Johnson、AstraZeneca、bioNTech與Moderma，其中AZ與JJ這2支保存溫度與一般疫苗溫度一樣為4至8度，，Moderma疫苗保存溫度為零下20度，而現在號稱發展最快的BioNTech，運送冷鏈更要零下70度，這對各國都有些困難，能夠買的國家就不多，畢竟保存冷凍增加很多變數，但我們會與冷鏈相關廠商保持連繫，若到時一定要使用，也會準備好。
指揮中心發言人莊人祥也指出，Moderma疫苗保存溫度為零下20度，台灣技術應可以克服，即便解凍到2至8度，亦能維持1周的安定性，因此就算排除中國大陸，未來應該也不只有1支疫苗可選擇。
陳時中會中致詞時則提到，自己本來是有準備講稿，但看了影片後以後「盡在不言中」，大家充滿了感激感謝，大家有志一同走過來，也造成今天防疫階段性成功，後面還有一段路要走，持續要一起來努力。
他也談到，防疫是跟看不見的敵人打仗，科學證據這麼的少，要在這樣的未知情況，只能用有限的知識及及能力去對抗，對抗不可知，這個月來團隊一直維持謙卑的態度戒慎恐懼，用最短時間去因應可能的變化，可以說，台灣人很有福氣，到現在都成功，後續還有很多事要努力，疫苗也是個問題，但他對專家團隊非常有信心，而且台灣人氣質很好，大家一起努力，一定可以打敗病毒。
這次接受總統蔡英文親自頒獎的代表，以民間的防疫國家隊為主，包括相關工會全力動員配合政府生產口罩、防護衣的「防疫物資國家隊」、生產防疫酒精供應國內所需的台灣菸酒公司、配送防疫物資的中華郵政、建置口罩實名制免排隊購買機制的關貿公司，以及國立台灣大學副校長張上淳等提出醫療專業建議與調度分區醫療資源的傳染病防治醫療網區指揮官、進駐各地集中檢疫所和治療確診個案的醫護人員與醫療院所、協助政府販售實名制口罩的藥師與藥劑生、協助電話關懷與親送關懷包及藥物給居家檢疫者的志工、關懷居家檢疫和隔離者身心健康的衛福部疫情關懷中心護理專業志工、在桃園機場與松山機場載送無數返國旅客的「防疫車隊」計程車、接待居家檢疫者的防疫旅館、確保防疫諮詢專線1922通暢的中華電信，和代表協助精進疫情資訊公開的企業代表如HTC DeepQ和Google等。