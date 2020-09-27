拒陸製不至無新冠疫苗可用　陳時中：若需冷鏈會準備好

衛福部已與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，但衛福部長陳時中日前表示將不會選擇中國大陸製的新冠肺炎疫苗，外界擔心最後台灣可能無疫苗可拿？對此，陳時中今（27）日受訪時表示，過去就規定中國大陸血液製劑與疫苗不准進口，並非新辦法，而目前有2支歐美製疫苗沒有冷鏈問題，若需要買到另2支有冷鏈需求的歐美疫苗，台灣會與冷鏈廠商保持連繫，若到時一定要使用，也會準備好。