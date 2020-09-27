麵毀了！她見外送員「狂比手勢」超困惑　一看手機秒飆淚

近日受東北風影響，全台秋雨綿綿，不少民眾周末只想賴在家裡，只要靠著手機裡的程式就能輕鬆點餐，免去出門買飯的困擾。不過日前就有女網友表示，傍晚自己就點了一碗麵和雪花冰，結果外送員送來時湯麵從容器外洩，流到塑膠袋內，但外送員卻不發一語，不斷的打手勢，原PO就發文詢問「如果是你們遇到此狀況，會怎麼做？」。

這位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO文表示，她那天晚上利用外送平台點了一碗麵及雪花冰，沒想到外送員抵達時，拿出來的卻是一碗湯已經漏出容器外，裝在塑膠袋中的樣子，而該名外送員此時卻尷尬的立刻用手勢示意，不斷指著原PO手上的錢表示不用，再指著自己的耳朵表示自己聽力受損，是聽不見原PO說什麼的。

▲原PO在臉書解釋事發經過。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

此時緊張的外送員也立刻拿出手機，用拼字輸入法努力打了2分多鐘，拼出「抱歉，我賠你」短短5個字，瞬間讓原PO相當感動，也堅決要要付這筆185元的外送費用，心想「只是紙碗破了、漏了湯，東西還是可以吃，也想給他鼓勵吧，也覺得聾啞人士找工作不易，何況他一開始就勇於認錯承擔」。

文末原PO也補充表示，最後自己一直笑著用唇語說沒關係，自己其實也沒有很餓，而對方則持續用手語表示謝意。文章曝光後，湧入許多網友感動的按讚留言，「謝謝你，讓這世界溫暖了起來」、「冷冷的天氣，突然好溫暖」、「多鼓勵、少責備」「大家在外工作真的辛苦了」、「碗破了也不是他的問題， 我覺得沒事！你真好」。（編輯：楊智傑）