接連送走小鬼、竹內結子！吳建恆PO文藏洋蔥：好好愛自己

2020令人感傷的事情接連出現，日本知名演員竹內結子今（27）日傳出在家中輕生驟逝，享年40歲。台灣藝人小鬼也在日前因「主動脈剝離」猝逝。與兩人都曾有交情的主持人吳建恆，在臉書上分享20多年前的往事，動人文字讓眾多網友鼻酸。
吳建恆今（27）日在臉書上吐露這段時間的心情，「這二個星期有些事放在心裡，很難能寫下一些較為深刻的文字。寫好了，也決定不po文，因為那都無法真正表達我的心情」。
不過在今（27）日竹內結子傳出不幸的消息後，也讓吳建恆有了深刻體悟，「我們真的不知道誰會先走？今早的新聞加深了更多我對生命的思考。我們追求成功，努力想完成夢想，有的人來不及好好感受，有的人仍然選擇離開。我不想在人走後才發文弔念，但是，甚至有時候連我們想好好珍惜的時間都不一定有」。
吳建恆也分享過往記憶，「認識小鬼時他19歲，我告訴他：『你反應很快，人又好看，有一天你一定會成為一個成功的主持人。』當時他不相信，後來每次看到我，都提起這件事」。
吳建恆認識竹內結子時，對方才18歲，當時約在日本的惠比壽車站，他特地買了一束玫瑰花當作信號，接著一起走到經紀公司，一路上買了咖啡也聊了天，由於女方是新人的關係，訪問還錄了好幾遍才通過。過了好多年，吳建恆2年前再度與竹內結子在台灣相見，沒想到她竟然還記得當初初見面的細節，甚至要了當時的合照留念。
吳建恆最後也感嘆地說，「時間並不多，我一轉眼就要老了。不只是珍惜你身邊的人，而是好好愛自己。不留下遺憾的面對未知的明天。謝謝這些天使，教導我們生命這個困難的課題」。（編輯：潘毅）
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