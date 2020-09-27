接連送走小鬼、竹內結子！吳建恆PO文藏洋蔥：好好愛自己

2020令人感傷的事情接連出現，日本知名演員竹內結子今（27）日傳出在家中輕生驟逝，享年40歲。台灣藝人小鬼也在日前因「主動脈剝離」猝逝。與兩人都曾有交情的主持人吳建恆，在臉書上分享20多年前的往事，動人文字讓眾多網友鼻酸。

▲吳建恆在臉書上回憶小鬼與竹內結子，貼文惹人熱淚。（圖／翻攝吳建恆臉書）