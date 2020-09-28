今北北基大雨特報！中秋連假前再變天　「最冷時刻」曝光

今（28）日持續受到東北風及華南雲雨區的影響，北台灣一整天溼溼涼涼，北部及宜蘭有陣雨並有局部大雨發生的機率，中部及花東則有局部短暫陣雨，南部地區為多雲有局部午後雷陣雨的天氣；預測北台灣早晚低溫僅20、21度，其他地區低溫22至25度，北台灣高溫23至27度，其他地區高溫27至33度，南北溫差較大。此外，中秋節將至，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄點出中秋連假最低溫時刻。
吳德榮表示，今晨台中、南投以北有局部零星降雨，截至清晨4點30分平地最低氣溫：桃園楊梅區20.1度、新北石門區20.4度。最新（27日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日東北風水氣仍多，台中、南投以北及東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。苗栗以北較涼、中南部早晚涼。而受到東北風影響及華南雲雨區東移，今基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，氣象局稍早針對北北基發布大雨特報。
最新模式模擬顯示，明日東北風水氣減少、天氣短暫空檔；北部、東半部雲量稍多，花東偶有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。周三東北風水氣略增，北部及東半部雲量再增多，有局部短暫雨，中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫雷陣雨。
至於連假周四至下周日（1至4日），台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面東半部多雲，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。氣溫周四最低、逐日漸升；白天舒適至微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，為「秋高氣爽」、日夜溫差大的天氣。
中秋夜最新模式模擬顯示，大台北及東半部雖因迎風面水氣堆積，賞月偶受低雲干擾，但雲層並不密實，仍有不錯的機率；中南部午後發展的雲層、夜間已消散，桃園以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣。不過，「夜涼如水」，各地區平地最低氣溫約在18至21度，戶外賞月要添衣物。（編輯：賴詠璿）