今北北基大雨特報！中秋連假前再變天　「最冷時刻」曝光

今（28）日持續受到東北風及華南雲雨區的影響，北台灣一整天溼溼涼涼，北部及宜蘭有陣雨並有局部大雨發生的機率，中部及花東則有局部短暫陣雨，南部地區為多雲有局部午後雷陣雨的天氣；預測北台灣早晚低溫僅20、21度，其他地區低溫22至25度，北台灣高溫23至27度，其他地區高溫27至33度，南北溫差較大。此外，中秋節將至，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄點出中秋連假最低溫時刻。

▲今晨台中、南投以北有局部零星降雨，截至清晨4點30分平地最低氣溫。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》）