抗疫兼顧研究教學　台大副校長張上淳獲師鐸獎

教育部公布109年師鐸獎獲獎名單，共計選拔出72名獲獎者，今（28）日於陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎，其中師鐸獎獲獎人一大亮點，就是從今年年初持續帶領台灣抗疫的指揮中心專家諮詢小組召集人、台灣大學副校長張上淳。

64歲的張上淳是今年最年長得主，談起防疫工作，張上淳表示，自己是感染科專科醫師，從主治醫師到主任，過去在台大醫院、抗煞也累積了許多傳染病控制的經驗，這次新冠肺炎的出現，也希望可以幫忙國家社會多做一點事情，把很多時間投入其中。

張上淳說，自己身為醫師也是台大的教授，本來就包含教學、研究，各個面向都要兼顧，所以這也是長久擔任從事的工作，但跟這次疫情相比，許多工作時間上難免會有衝突，但是過去累積的教學資歷和對學生的協助，我想師鐸獎的肯定一定不只有這段時間，而是過去長期以來的，「疫情從1月開始，休息時間真的是很少」，因此時間的管理，算是花很長的時間在這些工作上，在疫情很吃緊的時候難免會卡到其他的工作，也謝謝學校讓我把學校的工作放下來，專心防疫。





張上淳指出，每次的獲得肯定或是獲獎，都是抱持著同樣的心境，此次獲得評審委員們的肯定，還是一樣的感恩、感恩、再感恩。感恩許許多多的同事，大家一起在醫學教育的工作崗位上努力，使得台大醫學系、醫學院的醫學教育為了學生而能持續改善、精進，更要感謝所有的學生們，你們願意成為我們的學生，接受我們的教導，並因為你們的回饋、反應，而使我們更清楚醫學教育應如何調整、改善而精進。





最後張上淳表示，「非常謝謝各個層次的委員給我的肯定，過去在擔任醫學院的老師中，當然是盡心盡力，過去的努力可以得到委員的肯定當然非常高興。」





