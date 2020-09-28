張紹恆突破自我赴印尼　盼傳承台灣文化奪師鐸獎

109年師鐸獎今（28）日於陽明山中山樓舉行頒獎典禮，其中任教於印尼泗水台灣學校的張紹恆也獲得本屆師鐸獎，在印尼任教的張紹恆雖然碰上疫情，但是在教學準備上也毫不倦怠，他認為，不只在印尼傳承台灣文化，也把印尼文化帶回來分享，就是自己的教學理念。

碰上國際疫情嚴峻，在印尼工作的張紹恆7月底才返台，剛好有也有資訊背景，今年也也帶著學校老師做線上課程的彩排，從3月底開始都進行遠距教學，張紹恆說，師生互動在教學現場是很重要的一環，但現在只能透過螢幕互動，因此授課的時候要特別注意，目前已經全天候公開授課，家長也都看在眼裡，也能比較學生對不同老師的學習態度等等，和印尼當地其他國家的國際學校相比，台灣的教學品質有口皆碑。

張紹恆說，海外教學不比國內，除了教學環境不同外，學生已不再僅是台商子弟，因此語言的差異，文化的隔閡，還有教材的使用，對海外教師們都是極大的考驗，必須花更多時間與心力來磨合，以精進自己的教學。





談起遠赴異國的契機，張紹恆回憶，自己當時正在當代理教師，備課的時候在看《湖濱散記》，「我就想是不是應該也突破我的生活現況」，當時自己也是到處都考教師，而這間學校的口試在南部，到了國外發現這個教學環境是自己喜歡的，這樣的教學也是文化傳承，而今年在印尼已經待了第7年，「不只在那邊傳承台灣文化，也把印尼文化帶回來分享，我覺得這樣就達到我的教學目標了。」

張紹恆表示，自己得知有幸受學校推薦，參加109年師鐸獎甄選時，內心無比興奮，也感到相當榮幸，感謝學校的提名推薦，這對在海外的教學服務，無疑是一劑強心劑，讓個人有更多的能量與熱情，繼續在海外服務，同時自己也不會因為獲得師鐸獎就就不繼續精進自己，當老師不是為了得獎，未來還是會朝向自己喜歡的道路前進。



