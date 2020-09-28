台灣健保瀕臨破產危機？醫曝「不合理現況」　呼籲漲保費

衛生福利部25日召開健保總額協商會，會中評估，健保虧損預計最晚將於明（2021）年底達771億元，安全準備金也將低於1個月，已達調漲保費規定，預計將於今年11月討論調漲明年費率。對此，蘇一峰醫師也在臉書PO文表達看法，他分享親身經歷的「不合理現況」，並呼籲政府調漲保費。

蘇一峰醫師指出，該個案罹患失智，並因肺炎住院，治療1個月後逐漸穩定，他告知病患兒子「你媽媽可以回家休養了」，沒想到對方竟說「我媽希望能延後一周出院！我們全家在市場賣東西，最近中秋節生意很好、很忙，沒空來帶我媽。」這讓蘇一峰醫師不禁直呼「健保全民這樣用，當然會破產要漲保費！」

蘇一峰醫師認為，「這個案例也突顯健保設定不合理處：受薪階級繳最多保費，做生意的民眾繳保費有限，漲保費最不受影響...」他坦言「是我也把失智家人擺在醫院養，因為國家制度鼓勵我這樣做！」



▲蘇一峰醫師臉書貼文。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書） ▲蘇一峰醫師臉書貼文。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）

而他親身經歷過更扯的是，告訴家屬要轉自費之後，家屬不服打到健保署去，健保署人員跟家屬說：「健保都有出錢喔，#不能轉自費！」此外，也有許多人會打院長信箱或找立委關說施壓，甚至打1922投訴，要他們解釋「為何要自費住院？」

對此，網友則議論紛紛「真搞不懂為什麼有人喜歡住院，住久了對身體不好」、「住院我不住健保房，住健保房不如在家休養」、「醫療資源就是這樣被浪費的」、「有些人錯誤觀念，以為有繳健保費就濫用醫療資源，忽略真正需要的重症病患」、「也有病人是沒醫療保險，住院是真的有需求，即便健保住院，對家屬也是沉重負擔，出院是因為健保規定，並不是真的狀況很好」。（編輯：許苡晴）



