向國外買疫苗低溫運送恐難保存？莊人祥回應了

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就曾提到，我國目前已經跟新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，能有機會優先獲得疫苗採購，但是外傳因為部分疫苗的低溫儲存問題，面臨冷鏈保存困境。
對此，指揮中心發言人莊人祥，今（28）天召開疫情臨時說明記者會時表示，目前全球進度最快的2支疫苗，分別為AZ與Moderma，後者比較特殊，需要在零下負20度的環境儲存，但莊人祥也提到，此疫苗在解凍到2到8度時，還是可保存一週。
目前全球新冠肺炎疫苗，保存溫度最低的為BioNTech生產的mRNA疫苗，需要在零下負70度低溫下保存，莊人祥表示，由於全球疫苗都在臨床試驗階段，針對部分疫苗要超低溫保存，這對各國疫苗冷鏈帶來很大衝擊，但多數疫苗還是維持大約2到8度的儲存溫度，一般冷藏冰箱就可以處理。
莊人祥強調，針對相關疫苗有些SOP，包含如何儲存、解凍，未來要跟藥廠一起把冷鏈過程建置起來，但目前新冠肺炎疫苗尚未施打在受試者上，台灣也還沒選定要採買哪支疫苗，還需要看之後的採買量做相關評估。
另外莊人祥也表示，目前有與冷鏈公司以及工研院，來洽談相關冷鏈倉儲，必要時指揮中心也願意負擔業者，相關運輸的改裝費用。
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