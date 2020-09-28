向國外買疫苗低溫運送恐難保存？莊人祥回應了

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就曾提到，我國目前已經跟新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，能有機會優先獲得疫苗採購，但是外傳因為部分疫苗的低溫儲存問題，面臨冷鏈保存困境。