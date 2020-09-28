破除謠言！營養師：柚子混香蕉、優酪乳不會中毒

每年到了中秋節前後，網路謠傳的錯誤訊息又開始大量散播，最近通訊軟體不斷有大量民眾轉發訊息，內容提到「請告訴週邊的人員，現在是柚子上市季節，吃完柚子千萬別喝優酪乳，也不能吃香蕉會中毒」。
甚至還謠傳有個孩子因為這樣，還沒到醫院就往生了，對此，營養師李婉萍就提到：「就營養學的認知邏輯來看，香蕉與柚子搭配一起食用，是沒有問題的！兩種都是非常營養且對人體有幫助的水果。」香蕉是水溶性纖維高的水果，飽足感強，一根香蕉大概是半碗飯的熱量，想要減肥的人，可以吃稍微比較不熟的青香蕉，糖分沒這麼高。
李婉萍說，柚子膳食纖維非常高，一般容易便秘的人建議多吃，搭配水分可以幫助腸胃蠕動，減重的人嘴饞可以多吃，甚至有在做皮膚保養的人可以多吃，補充維他命、肌膚保養。
不過，李婉萍也強調，有在使用降膽固醇、高血壓藥等民眾，就不建議食用，否則會使藥物血中濃度上升，恐造成危險，建議還是要諮詢藥師，做食用確認。另外有使用血糖藥控制血糖的人，例如糖尿病患者，建議還是盡量控制在，一天最多一根香蕉或是半顆柚子。
針對優酪乳不能跟柚子混食的傳聞，營養師簡鈺樺也指出，網路謠傳混食就會中毒，但基本上任何東西加在一起會中毒的可能性很低，建議大家在通訊軟體的群組中看到這類訊息，要去證實一下。此外，簡鈺樺提到，優酪乳一般來說分成原味或是原味無加糖以及調味過的，最推薦民眾飲用原味無加糖的，而喝優酪乳的好處，就是裡頭含有好菌，能幫助腸胃道保健，裡頭發酵產生的乳酸也會有助於鈣質吸收。
另外，柚子的優點則是維生素C，根據台灣食品成分資料庫，每100公克的柚子跟檸檬維生素C含量相比，柚子足足多出1.5倍，是個抗氧化水果好選擇。此外，柚子纖維量也很高甚至礦物質鉀含量也很豐富。甚至營養師更建議當季甜美的柚子，更可以和優酪乳混合攪打中和無加糖優酪乳的酸味，但營養師也提醒，腸胃道敏感的人，還得小心避免食用過量。
至於一天的安全食用量，營養師強調，水果每日建議大概兩到三份，其中柚子大概三到四片為一份，優酪乳則是歸類在乳品類，建議國人每天乳品類攝取量，大約一天1.5到2杯（250cc為一杯左右）。