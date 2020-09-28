雙鐵同步！高鐵開放提早29天訂票　新規定明年1月4日上路

高鐵最新訂票規定出爐，台灣高鐵今（ 28 ）日宣布，預計自 2021 年 1 月 4 日起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂 28 天內調整為 29 天內（含乘車當日）車票，每逢周五、周六還可提早預訂 4 周後至周日車票，新規定將會與台鐵的現有的訂票時程相同。
高鐵公司表示，明年 1 月 4 日起，對號座車票除疏運期間或另有公告外，訂位時程調整為開放預訂 29 天內（含乘車當日）車票；非疏運期間之車票，搭乘日與開放訂位日之星期別對齊，每天逐日開放訂位外，每逢周五至周日車票，可於 4 周前的周五一次預訂，意即周末往返行程可同時訂位，讓旅客更方便依自身需求規劃行程，並安排轉乘運具。
高鐵舉例， 2021 年 1 月 8 日周五可開放預訂 2 月 5 日周五、 2 月 6 日周六及 2 月 7 日周日車票。
高鐵修改訂票規定後，將會與台鐵的現有的訂票時程相同。根據台鐵規定，可開放 28 天乘車票（不含訂票日，含訂票日為 29 天），旅客可於乘車日前 4 周開始訂票，每逢周五可多預訂 4 周後的周五、六、日乘車票。
此外，高鐵宣布，即日起另新增「磁票及便利商店紙票交易資訊查詢系統」，有開立購票證明需求的旅客，可自行至企業網站查詢列印交易紀錄，高鐵各車站自 10 月 15 日起不另開立購票證明。由於高鐵車票經財政部核准，高鐵實體車票（含磁票及超商紙票）本身即可作為營利事業所得稅及營業稅憑證，使用電子票證或手機票證等無實體車票者，則可透過「 T Express 」手機購票系統、高鐵企業網站開立電子車票證明 1 次，回數票、定期票則依其使用須知規定辦理。