雙鐵同步！高鐵開放提早29天訂票　新規定明年1月4日上路

高鐵最新訂票規定出爐，台灣高鐵今（ 28 ）日宣布，預計自 2021 年 1 月 4 日起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂 28 天內調整為 29 天內（含乘車當日）車票，每逢周五、周六還可提早預訂 4 周後至周日車票，新規定將會與台鐵的現有的訂票時程相同。