金漫獎出爐！探討生命長河意義《時渦》奪年度大獎

第11屆金漫獎頒獎典禮今（28）日於松菸文創園區台北文創大樓登場，此次有別於以往的單元獎、兒童講、少年講等分類，將頒出6名「年度漫畫獎」，並從中再選出1名「金漫大獎」得主，獎金首度突破200萬元，總獎額及獎金均有所提升。本年度金漫大獎由作者NOBI璋的《時渦》獲得。

本屆金漫獎於獎項上有大幅調整，首度打破獎項分類，整合原先「單元、兒童、少年、少女、 青年」等獎項為「年度漫畫獎，獎金首度突破 200 萬元，總獎額及獎金均有所提升。文化部指出，此次變革係為回應台灣漫畫日趨多元的創作題材及風格，期待金漫獎能夠成為與台灣漫畫同步發展的代表性獎項。

文化部長李永得指出，漫畫是在IP產業鏈中最有利的一環，同時也是在整個IP產業鏈中最關鍵的，很多好的電影、文化作品，都需要漫畫扮演原創或是推廣的角色，未來不僅金漫獎的革新求進步，也建立更完善的產業鍊，文策院也有非常完整的計畫，文化會持續和所有的漫畫家共同努力，將IP產業鍊建立得更完整。





今年的漫畫新人獎由作者小峱峱的《守娘》獲得，以擁有台灣最強女鬼之稱的陳守娘傳說為題，揉合清末府城三大奇案，詮釋過去台灣女性的悲歡與夢想。特別貢獻獎則由知名漫畫家蕭言中奪得，蕭言中得獎後表示，自己並不期許過會拿下這個獎項，但自己也不心虛，未來也會站在漫畫的最前線努力到最後一秒。漫畫編輯獎由慢工文化事業有限公司總編輯黃珮珊獲得，黃珮珊說，這本書的主題談的是國家暴力，也是自己做的第一本虛構漫畫，「歷史如果沒有感同身受的話，那它只是無謂的標籤而已，希望這個漫畫可以讓讀者感到恐懼。」



▲第11屆金漫獎頒獎典禮今（28）日於松菸文創園區台北文創大樓登場。（圖／文化部提供）

而「年度漫畫獎」由大辣出版股份有限公司，陳沛珛《暫時先這樣》；新經典圖文傳播有限公司，阮光民《天橋上的魔術師圖像版：阮光民卷》；奇果文創工業股份有限公司，NOBI 璋《時渦》；原動力事業文化有限公司，LONLON《再見信天翁》；東立出版社，星期一回收日《九命人－溺光》時報文化出版企業股份有限公司，HOM《大城小事》4、5，脫穎而出。





其中「金漫大獎」由《時渦》奪得，漫畫家NOBI璋受訪表示，大學畢業後因為參加了日本講談社舉辦的漫畫比賽，得獎之後毅然決然走向創作漫畫之路。NOBI璋說，創作很多作品最大的挫折就是「編輯如果覺得不夠好，那所有的努力都白費了」，是在畫了很多個故事後，才創作出這樣的作品。





《時渦》講述的是在中國秦代，主角「市郎」為了救回被秦始皇挾持的愛人，踏上了尋找長生不死術之旅，途中遇見各種為了自己的七情六欲而追求永生的人們，NOBI璋說明，取名為《時渦》是因為生命就像是河流，其中充滿著漩渦，就如同長生不死般的停滯，希望藉由這個作品探討生命對於各種類型的人的意義。





今年的報名件數較往年成長74%，其中漫畫輔導金報名的作品占半數以上，也有漫畫作品在跨界延伸上有亮眼表現。本屆頒獎典禮開場表演《城市漫步》將入圍作品角色結合城市風景，以虛實交錯的方式呈現，中場表演則是由第30屆金曲獎最佳國語男歌手LEO王與春艷所組成的團體「夜貓組」帶來的《FUSION:無限融合》 演出。





