新北登革熱群聚再添3例　感染地點曝光

疾病管制署今（28）天晚間召開臨時記者會，由發言人莊人祥公布，新北市三峽區新增3例本土登革熱確診個案，為2男1女，年齡介於50多歲至80多歲，2人居住五寮里、1人居住永館里(具五寮里活動史)。其中1人於9月23日進行接觸者採檢，結果為陰性，後續於9月25日發病，前往醫院就醫採檢並確診；另2人則於9月24日發病後至診所就醫，經聯繫衛生單位引導至醫院進行接觸者採檢後確診；3人均感染第一型登革熱。

疾管署表示，3名個案平時除了住家之外，每天皆會前往五寮里筍園，研判感染地為五寮里5鄰、6鄰社區及五寮尖山筍園，為五寮里群聚之新增個案；本起群聚截至目前共計19人確診(新北市三峽區17例、桃園市龜山區及八德區各1例)。

截至目前，這起群聚感染，已經相關接觸民眾共256人，其中採檢246人，16人陽性、222人陰性、3人檢驗中、5人待二次採檢，社區監測將持續至10月26日。莊人祥強調，目前新北市衛生局已經

今(2020)年截至目前國內累計35例登革熱本土病例，17例居住桃園市(桃園區15例、龜山區及八德區各1例)，18例居住新北市(三峽區17例、中和區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為主。