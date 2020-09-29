晚起水氣再增！中秋前後2波變天　「轉雨降溫時間」出爐

今（29）日東北風稍減弱，氣溫稍回升，水氣也減少天氣較穩定，只有花東地區有局部短暫陣雨，北部地區晚上也有少部分零星的雨勢，大部分地區多是多雲的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；此外，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，今晚起東北風水氣略增，同時公開下一波鋒面報到時間點。
吳德榮指出，今晨中部以北山區及北部、東北部平地仍有局部少量降雨，是減弱中的中層雲通過及迎風面地形抬升所降下的。截至清晨4點30分平地最低氣溫：新北瑞芳區20.3度、桃園大溪區20.4度。
最新（28日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天東北風低層水氣略減；北、東北及東部雲量仍多，中南部多雲時晴；北、中山區及花東偶有局部零星降雨的機率，南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。白天氣溫略升、早晚偏涼。氣溫方面北部20至27度、中部22至34度、南部23至35度、東部21至32度。今晚至明日東北風水氣略增，北部及東北部雲層增厚，平地亦有零星少量飄雨的機率，中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫雷陣雨。
根據最新模式模擬顯示，連假周四至下周日（1至4日）台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部為多雲的天氣，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。氣溫周四最低、逐日漸升；白天舒適至微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，為「秋高氣爽」、日夜溫差大的天氣。下周一（5日）鋒面到，轉雨降溫，「一場秋雨一場涼」。
中秋夜最新模式模擬顯示，大台北及東半部雖因迎風面水氣堆積，賞月偶受低雲干擾，但雲層鬆散，仍有不錯的機率；中南部午後發展的雲層、夜間已消散，桃園以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣。不過，「夜涼如水」，各地區平地最低氣溫約在18至21度，戶外賞月要添衣物。（編輯：賴詠璿）