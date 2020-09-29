晚起水氣再增！中秋前後2波變天　「轉雨降溫時間」出爐

今（29）日東北風稍減弱，氣溫稍回升，水氣也減少天氣較穩定，只有花東地區有局部短暫陣雨，北部地區晚上也有少部分零星的雨勢，大部分地區多是多雲的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；此外，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，今晚起東北風水氣略增，同時公開下一波鋒面報到時間點。

▲吳德榮指出，今晨中部以北山區及北部、東北部平地仍有局部少量降雨，是減弱中的中層雲通過及迎風面地形抬升所降下的。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》）