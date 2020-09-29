運動紓困15億元下落不明？教育部次長林騰蛟語塞

立法院聯席委員會於昨（28）日於財政委員會審查紓困振興特別預算第2次追加預算案，民進黨籍立委江永昌質疑，教育部於紓困預算2.0中編列受影響的運動產業補助19.5億元，只執行約4億元，卻在紓困預算3.0中，再編列4.9億元，「15億元到底跑哪裡去？」但面對質疑，負責體育署業務的教育部次長林騰蛟竟回答不出來，當場遭江永昌痛批。

江永昌指出，針對補助受影響運動產業，教育部明明在紓困2.0已編列19.5億元，而後來的核准家數跟人數，只用了將近4億元，留下15億元，「你自己2.0沒有用完，那你的運動產業在3.0又要再編4.9億？」

林騰蛟表示，2.0雖然在實行上有19.5億元，但只有執行3億多元且並稱主要是用運動發展基金的經費做挹注。但江永昌卻統批答非所問，並指出，「教育部既然沒有執行完畢，照理就不用再編了，為何同一個補助項目還要再編列4.9億元？」他質疑，15億元去哪裡，教育部答不出來，恐怕是跨機關流用給其他部會了。





主計長朱澤民則表示，會再做盤整，江則回嗆「立法院給你備查的權限，可不是叫你年底總盤點，你要想清楚」，江永昌質疑15億恐是跨機關流用給其它部會了，「就算是流用出去的錢，未來還是要原編列機關做決算，本來給你們這樣寬鬆是讓你們應急、應變，這樣子的話，大家很沒有信心，特別預算這筆帳怎麼算？」



