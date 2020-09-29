雙鋼印才上路5天！藥師喊「拿到瑕疵品」：國家隊該檢討

口罩國家隊先前風波不斷，指揮中心也在23日宣布新增「MADE IN TAIWAN」、「MD」雙鋼印的國產醫用口罩將於各藥局販售，讓民眾確定購買的口罩來源與品質，不過自從雙鋼印口罩上陸才經過5天，就有藥師抱怨已經拿到「瑕疵口罩」，忍不住表示國家隊打壞自己信譽「是我太倒楣，還是真的各口罩商得檢討一下了？」。

這名藥師昨（28）日在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》指出，自己收到的口罩「鼻樑條，直接掉落、鼻樑條，直接沒有；還附帶，連體嬰特殊口罩」，不禁感嘆表示自己其實也很不想再發這類的抱怨文，「只是，從要求雙鋼印到現在，5天，就5天，有3天出問題」，對於這種情況，藥師也忍不住向國家隊喊話「國家隊加油吧，這樣是打壞自己信譽、累死藥師啦」。

▲藥師喊話請各口罩商加油。（圖／翻攝自 臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》 ）

藥師最後在文末也無奈表示，「是我太倒楣嗎？還是真的各口罩商得檢討一下了」，而不少網友在文章曝光後，也紛紛留言鼓勵這名藥師「辛苦了，還幫我們抓出瑕疵」、「藥師從實名制第一天，到現在，一直都是口罩工廠的檢驗員」、「辛苦了，感謝您替民眾把關。第一次看到口罩還有連體嬰的」、「辛苦藥師您了」。

此外，也有民眾針對實名制口罩進行討論：「廠商也是大量趕貨啊！彼此體諒一下」、「其實大家家裡庫存量都應該充足，只是在追求顏色罷了！實名制應該取消，讓藥局裡的藥師們好好休息」。

事實上，陳時中針對加印「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印的國產醫用口罩就曾說明，雙鋼印只有實名制通路才能購買，其他口罩則按照原來規定，外包裝須標示產地和醫用，而醫用口罩要有藥商執照才能販售。而根據美國約翰霍普金斯大學的數據統計，全球死亡人數已破100萬大關，其中仍以美國、印度、巴西高居全球前 3 大疫區，台灣人仍得多注意落實防疫動作。（編輯：楊智傑）