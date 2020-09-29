獨木舟戲水不防曬！男子雙腿曬爆成「紫芋」

45歲陳先生，日前把握假期與家人安排熱門的獨木舟戲水之旅，玩水前沒有防曬，只穿著輕便上衣和短褲上場，沒想到一趟4小時獨木舟之旅下來，雙腿嚴重曬傷、起水泡，呈現紫芋般的顏色，嚇得趕緊就醫，才發現他的曬傷程度已經達到真皮層！

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，這名個案主訴參加上午8:00至中午12:00獨木舟行程，一時大意未作任何防曬措施，划船中忽略了刺痛感不知曬傷，隔天又參加步道行程，由於沒有休息加上褲子不斷摩擦雙腳，曬傷部位受損更嚴重，就醫時下肢腫脹、疼痛不已，腿部佈滿大小水泡。

黃季怡說明，皮膚有刺痛感，小心是曬傷警訊，曬傷是由於皮膚過度接觸紫外線，產生紅腫、刺痛及發熱的症狀，曬傷範圍若達真皮層，皮膚發炎反應會更嚴重，出現水泡、滲出液，甚至有脫水的危機。因此，當曬後皮膚出現刺痛感，即是曬傷的警訊，當下可以流動冷水沖或濕敷患部降溫，並補充水份及電解質，讓暴曬的傷害降低。





而且醫師強調，曬後恢復期很重要，曾遇過曬傷患者治療後不到幾天，以為沒事了又外出運動，結果水泡惡化趕緊回診，曬後治療首要鎮定舒緩，倘有水泡或傷口須就醫治療，適時補充維生素c及蛋白質幫助傷口癒合，曬傷後的10天到14天是恢復期，此時皮膚還很脆弱，盡量讓患部休息，不要外出暴曬，注意衣著材質，不要磨擦皮膚，避免傷口再度感染。

黃季怡提醒，夏日戲水不要輕忽紫外線的殺傷力，特別是水面上或雪地反射出的殺傷力更大。為了避免曬傷，防曬措施要確實，其中耳朵及頸後是容易被忽略的防曬部位，除了勤擦防曬品，可搭配物理性遮蔽方式如穿著長袖或防曬衣物保護皮膚，適時補充水份，才能降低曬傷的機會。



