勞動部「七仙女」影片太尷尬！眾嘆公家機關文化：老這樣

勞動部勞動力發展署中彰投分署，日前分享了一支宣傳青年就業的影片，影片由7位穿著短褲的女子在鏡頭前跳舞，影片一曝光引來排山倒海的負評，中彰投分署緊急將影片下架，但早已有許多備份在網路上流傳。更有網友指出，類似問題在台灣公務機關屢屢發生，上面長官想要宣傳政策又不肯花錢，更不懂網路生態，所以才會一直鬧笑話。

▲網友認為台灣公家機關經常要求「低成本高品質」，直言這「怎麼可能？」（圖／翻攝自批踢踢）