勞動部「七仙女」影片太尷尬！眾嘆公家機關文化：老這樣

勞動部勞動力發展署中彰投分署，日前分享了一支宣傳青年就業的影片，影片由7位穿著短褲的女子在鏡頭前跳舞，影片一曝光引來排山倒海的負評，中彰投分署緊急將影片下架，但早已有許多備份在網路上流傳。更有網友指出，類似問題在台灣公務機關屢屢發生，上面長官想要宣傳政策又不肯花錢，更不懂網路生態，所以才會一直鬧笑話。
勞動部勞動力發展署中彰投分署的宣傳影片，由5位員工自行上陣，搭配兩位舞蹈老師，模仿表演韓國女團的舞蹈。但明顯看得出專業程度不足，無論是影片拍攝的鏡位、剪接、後製，或是人員在舞蹈上的表現，都有一種趕鴨子上架的力有未逮感，而且影片字幕中的英文還有錯字。
相關新聞被轉貼到PTT後，有網友指出「說真的這種事情在公家機關很常見，長官想要宣傳政策，又不願意多花錢，變成基本上都是承辦自己跳下來做」。原PO更直言，想要低成本又要求高品質，怎麼可能？
底下網友紛紛留言回覆說，「這就長官要求的吧，這影片哪個年輕人會喜歡」、「勞動部帶頭壓榨基層」、「公家機關怎麼老是選曲都選上個世紀的」、「辛苦考試考進去為國家服務，還要跳這種舞」、「預算有限也不是叫同仁出去擋槍阿」、「我是不曉得跳舞跟推廣政策有什麼關聯性」。
而對於這起風波，勞動力發展署中彰投分署發出3點聲明回應：
一、為讓青年多加關注政府提供的各項就業促進措施，特別號召各單位熱情有活力的同仁為青年加油打氣！因此拍攝簡短影音行銷影片，歡迎青年朋友來到分署接受服務。
二、本次拍攝係同仁自發性發想，運用周末時間，由舞蹈老師帶領練習演出，希望可以鼓勵青年朋友們能像自己一樣勇於接受挑戰。
三、影片播出後看到網友對於「素人」表演的指教，分署會虛心接受，未來一定讓專業的來。中彰投分署是東南亞非常具規模的職訓中心，平時也推動非常多協助青年的服務措施，也期許應屆畢業的青年學子能到分署接受職涯諮詢、就業服務及職業訓練，讓自己也成為專業人士。（編輯：倪浩軒）