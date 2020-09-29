高鐵五星級員工休息區曝光　下午茶還有免費星巴克

台灣高鐵於中秋連假期間共提供 1,065 班次列車疏運旅客，截至今（ 29 ）日已售出 55 萬張車票，預料還會持續增加，為讓員工可以有充沛精力服務旅客，台灣高鐵於台中站設置全新中區運轉中心，提供休息室、健身房、按摩椅等設施，下午時段還會提供星巴克、摩斯漢堡等點心，讓員工可以免費取用。
高鐵中區運轉課長許永達表示，中秋疏運期間共加開 196 班次列車，提供 1,065 班次列車的旅運服務，截至今日已售出 55 萬張車票，尖峰時段搭載率已有 7 成滿，呼籲旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。
許永達指出，疏運期間人力配置將比平常日增 3 成，為讓員工可以有充沛精力服務旅客，於今年 8 月 7 日落成的中區運轉中心規畫獨立躺椅的休息室、設置按摩椅及沙發的休息區、飯店式獨立空間的備勤室，以及健身房與用餐區等公共空間，其中，備勤室為中區獨有設施，可讓員工於颱風季節、災害應變時，提前進駐準備，提升應變效率。
許永達提到，休息區內的按摩椅相當受到員工歡迎，可以在服勤後可以適當放鬆；考量員工服勤時間會佔用到中午吃飯時間，用餐區會在每日下午 2 點半及 3 點半提供下午茶服務，一周 7 天都會有不同的餐點，像是星巴克、摩斯漢堡等，讓員工可以吃飽喝足後，再回到工作崗位服勤。