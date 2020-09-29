澎湖愛情島　19對新人貝殼教堂前甜蜜互訂終生

2020海洋派對-情定澎湖灣婚禮29日在林投沙灘貝殼教堂前舉辦，19對新人齊聚攜手共享浪漫婚禮，澎湖縣長賴峰偉以大家長身份擔任主婚人，另特別邀請議長劉陳昭玲、副議長陳雙全擔任證婚人，明星夫妻檔NONO哥、朱海君與6位超萌小花童，攜手引領新人通往幸福的紅毯，最後還有長達100米的彩煙牆。

▲今日婚禮安排「棗到幸福」、「珊瑚生生不息」等儀式，新郎及新娘相互深情告白後互餵甜蜜棗子，象徵找到幸福。（圖／記者張塵攝，2020.09.29）

× ▲今日婚禮安排「棗到幸福」、「珊瑚生生不息」等儀式，新郎及新娘相互深情告白後互餵甜蜜棗子，象徵找到幸福。（圖／記者張塵攝，2020.09.29）

今日婚禮安排「棗到幸福」、「珊瑚生生不息」等儀式，新郎及新娘相互深情告白後互餵甜蜜棗子，象徵找到幸福，接著兩人協力攜手復育珊瑚，象徵愛永無止盡，晚間則安排浪漫婚宴及煙火音樂晚會，由菊之音管絃樂團擔任音樂晚會開場表演，接續由幸福人妻朱海君開唱浪漫歌曲，並於晚間8時15分齊發長達999秒的浪漫璀璨煙火，送給現場一同參與的新人及賓客最難以忘懷的浪漫夜晚。

旅遊處長陳美齡表示，這是澎湖縣政府第二度舉辦情定澎湖灣活動，去年有16對新人參與，今年短短10天報名就額滿，最後經過旅遊處遴選出20對新人，但有一對因簽證過期無法如期返台，因此實際參加為19對新人，其中有7對為澎湖籍，還有1對同婚新人。

▲澎湖縣政府也貼心在現場準備古早味炸棗及黑糖糕供民眾享用，大家吹著海風、享受優質好歌及品嚐道地特色婚慶小點。（圖／記者張塵攝，2020.09.29）

× ▲澎湖縣政府也貼心在現場準備古早味炸棗及黑糖糕供民眾享用，大家吹著海風、享受優質好歌及品嚐道地特色婚慶小點。（圖／記者張塵攝，2020.09.29）

此外，澎湖縣政府也貼心在現場準備古早味炸棗及黑糖糕供民眾享用，大家吹著海風、享受優質好歌及品嚐道地特色婚慶小點，並提供現場按讚打卡分享「#2020與你情定澎湖灣#浪漫音樂煙火晚會#婚紗體驗館」即可拿到限量野餐墊。