今晨水氣再增！中秋連假夜涼如水　「最低溫時間」出爐　

今（30）天東北風再增強，同時華南有一些水氣移入台灣上空，因此北部、東半部已有局部少量降雨。氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，截至4時30分平地最低氣溫：新北石門區19.3度、桃園大溪區19.3度，其他地區雲量亦增多，午後南部山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，出門記得攜帶雨具備用。

吳德榮表示，最新（29日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天北部及東半部雲層增厚，有局部短暫雨；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。今晚起水氣漸減、轉乾。而氣溫方面，北部19至26度、中部22至34度、南部22至35度、東部21至32度。

▲吳德榮指出，中秋連假氣溫明（2）日最低，逐日漸升；白天陽光下舒適至微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，為「秋高氣爽」、日夜溫差大的天氣。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》）

吳德榮分析，中秋連假（1至4日）台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴的天氣，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。至於連假氣溫明（2）日最低，逐日漸升；白天陽光下舒適至微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，為「秋高氣爽」、日夜溫差大的天氣。下周一、二（5、6日）鋒面影響，轉雨降溫，北台轉濕涼；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。

另外，根據最新模式模擬顯示，中秋夜大台北及東半部雖因迎風面水氣堆積，賞月偶受鬆散低雲干擾，仍有不錯的機率；中南部午後發展的雲層、入夜已消散殆盡，桃園以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣。不過，「夜涼如水」，各地區平地最低氣溫約在18至21度，戶外賞月要添衣物。（編輯：許苡晴）