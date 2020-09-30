秋意漸濃　拉美辛香料入菜早午餐暖心又暖胃

天氣漸涼，不只保養、衣物要換季，帶有溫暖熱度和辛香氣息的美食也讓人胃口大開。 台北知名早午餐店自10月1日起，推出香料四重奏全日早午餐餐點，以薄荷、孜然、青花椒、馬告等香料為主軸，分別推出Mojo醬烤古巴三明治、酥炸馬告香料軟殼蟹可頌，再搭配一壺人氣鍋煮香料奶茶，讓溫暖直達心底。
P&T柏林茶館秋冬新菜，將各地暖辛香料美味佳餚納入菜單，包含拉丁美洲的古巴、中東異域、火辣川味、南洋與台灣香料的巧妙結合等，在漸有涼意的時節，注入一股溫心暖胃的力量。其中特別推薦，混合新鮮薄荷、奧勒岡、新鮮柑橘皮、柑橘汁、小茴香、蒜頭、洋蔥等調製成古巴傳統Mojo醬，將整塊豬腱肉醃漬一整天後，再慢烤4小時，重現古巴三明治的美味。
另外，嫩烤鮮蔬厚切比目魚，以中東常見的孜然和鷹嘴豆調製成的風味豆泥一同搭配享用，孜然清香和爐烤比目魚的油脂完美融合，在香料的點綴下，嚐來口感清爽但風味十足。 最有視覺震撼力的絕對是大氣擺上一整隻酥炸軟殼蟹的酥炸馬告香料軟殼蟹可頌，選用台灣在地的馬告，以蒜辣美乃滋凸顯馬告獨特的微嗆刺激香氣，在漸漸涼意的秋日，為脾胃注入一股溫心暖胃的力量。
延續香料主題，業者也推薦2款香料系茶品，以松木燻香外，特別焙製出帶有菸草與無花果⾹氣的暢快紳士雪茄燻香紅茶，或融合印度瑪莎拉香料的肉桂豆蔻印度香料茶，無論是單獨品飲或加入鮮奶鍋煮成溫潤醇厚的鮮奶茶，讓溫暖氣息和香料的辛香，開啟一天的元氣。
也因應新菜上市，業者10月起至11月1日點選4份早午餐，即贈一份口水雞沙拉，超人氣茶點秋日鍋煮奶茶與肉桂捲，期間限定優惠280元。