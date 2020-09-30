秋意漸濃　拉美辛香料入菜早午餐暖心又暖胃

天氣漸涼，不只保養、衣物要換季，帶有溫暖熱度和辛香氣息的美食也讓人胃口大開。 台北知名早午餐店自10月1日起，推出香料四重奏全日早午餐餐點，以薄荷、孜然、青花椒、馬告等香料為主軸，分別推出Mojo醬烤古巴三明治、酥炸馬告香料軟殼蟹可頌，再搭配一壺人氣鍋煮香料奶茶，讓溫暖直達心底。

P&T柏林茶館秋冬新菜，將各地暖辛香料美味佳餚納入菜單，包含拉丁美洲的古巴、中東異域、火辣川味、南洋與台灣香料的巧妙結合等，在漸有涼意的時節，注入一股溫心暖胃的力量。其中特別推薦，混合新鮮薄荷、奧勒岡、新鮮柑橘皮、柑橘汁、小茴香、蒜頭、洋蔥等調製成古巴傳統Mojo醬，將整塊豬腱肉醃漬一整天後，再慢烤4小時，重現古巴三明治的美味。

▲用古巴傳統Mojo醬，將整塊豬腱肉醃漬一整天後，再慢烤4小時，重現古巴三明治的美味。（圖／業者提供）

▲酥炸馬告香料軟殼蟹可頌，選用台灣在地的馬告，以蒜辣美乃滋凸顯馬告獨特的微嗆刺激香氣。（圖／業者提供）

延續香料主題，業者也推薦2款香料系茶品，以松木燻香外，特別焙製出帶有菸草與無花果⾹氣的暢快紳士雪茄燻香紅茶，或融合印度瑪莎拉香料的肉桂豆蔻印度香料茶，無論是單獨品飲或加入鮮奶鍋煮成溫潤醇厚的鮮奶茶，讓溫暖氣息和香料的辛香，開啟一天的元氣。

也因應新菜上市，業者10月起至11月1日點選4份早午餐，即贈一份口水雞沙拉，超人氣茶點秋日鍋煮奶茶與肉桂捲，期間限定優惠280元。



