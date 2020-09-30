怕塞車？看這裡！中秋連假交通疏運懶人包

中秋連假即將來臨，由於安心旅遊補助僅實施至10月底，預估這四天連假期間，將會有一波旅遊潮，交通部對此推出一系列交通疏運措施。交通部表示，南下交通尖峰將於9月30日下午至10月1日上午展開，北上尖峰將自10月3日下午至10月4日下午。
關於國道高速公路的疏運措施，包括了高乘載管制、匝道封閉、收費措施、暫停收費時段及開放路肩、匝道儀控等措施。
除了國道高速公路的交通疏運外，由於最近東部地區的旅遊量大增，交通部評估與東部交通攸關的台9線宜蘭地區、台9線蘇花改路段以及台9線南迴路段進行交通疏運措施外，另外也推出國道客運票價優惠、轉乘優惠、租車及套票優惠等。
另外，台灣高鐵也表示，將會在中秋連假期間加開196班次，提供疏運服務。至於在航空交通方面，以金門、馬祖、澎湖等離島航線為主，民航局也已經協調華信及立榮等航空公司支援較大型的飛機及加開班次因應。
交通部也表示，本島到離島的船班也已協調業者加開班次，連假期間將提供997班次，運能將較去年同期增加16.5%。
更多相關疏運措施可至高公局網站或下載「高速公路1968」App、「幸福公路」App查詢，亦可收聽警察廣播電台，公路總局提醒民眾於返鄉及出遊前預先做好行前規劃及行車安全檢查，並請盡量利用離峰時段行駛，以減少交通壅塞，安全抵達目的地。