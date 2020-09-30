怕塞車？看這裡！中秋連假交通疏運懶人包

中秋連假即將來臨，由於安心旅遊補助僅實施至10月底，預估這四天連假期間，將會有一波旅遊潮，交通部對此推出一系列交通疏運措施。交通部表示，南下交通尖峰將於9月30日下午至10月1日上午展開，北上尖峰將自10月3日下午至10月4日下午。

▲交通部發布中秋連假國道疏運措施。（圖／翻攝自高速公路局）

× ▲交通部發布中秋連假國道疏運措施。（圖／翻攝自高速公路局）

▲交通部公路總局針對中秋連假提供一系列交通疏運措施。（圖／翻攝自公路總局）