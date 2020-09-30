女兒喊「肚子痛」不想上學！媽擔心被欺負　爆笑真相曝光

現代學齡兒童在學校的同儕相處問題越來越受到重視，若發生霸凌現象更是需要家長教師一起悉心處置。有位媽媽就透露，自己的女兒最近幾天早上起床總是喊「肚子痛」，讓她相當緊張，不禁擔心是否另有隱情，小孩在學校會不會遭到欺負？真相曝光後原來只是虛驚一場，讓大家笑翻。
有位媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文，透露最近早上叫女兒起床上學時，女兒總是回「我肚子痛...」連續講了將近一個禮拜，讓原PO覺得不太對勁，懷疑是女兒在學校被欺負，所以才會抗拒去學校。
於是原PO好好跟女兒溝通，溫柔問女兒「肚子痛是因為不想去學校嗎？是老師會打妳嗎？是小朋友欺負妳？還是小朋友不跟妳玩？」結果女兒都說不是，最後原PO詢問「那妳告訴媽媽怎麼了，好嗎？」女兒才吐露真相，「因為在學校吃太多東西...學校的點心太好吃了，我每次都吃太多」。
原PO瞬間傻眼，笑稱自己「還很緊張的腦補老師虐待小孩、同儕霸凌的畫面」，結果卻是因為點心吃太多。文章發出不到半天時間就獲得超過1萬位網友按讚，笑翻的大家紛紛在底下留言回覆說，「我女兒也是」、「怎麼那麼可愛啦」、「虛驚一場」、「現在學校的東西真的很不錯」、「可以感受到媽媽的緊張」、「好溫柔的媽媽好可愛的女兒」。（編輯：倪浩軒）