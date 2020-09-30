女兒喊「肚子痛」不想上學！媽擔心被欺負　爆笑真相曝光

現代學齡兒童在學校的同儕相處問題越來越受到重視，若發生霸凌現象更是需要家長教師一起悉心處置。有位媽媽就透露，自己的女兒最近幾天早上起床總是喊「肚子痛」，讓她相當緊張，不禁擔心是否另有隱情，小孩在學校會不會遭到欺負？真相曝光後原來只是虛驚一場，讓大家笑翻。

▲網友女兒總喊「肚子痛」讓她好緊張，還好只是虛驚一場。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）