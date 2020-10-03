甜點開啟街舞少年第二人生　公開老師傅蛋黃酥製作秘訣

The China Post報導，中秋節除了烤肉之外，一定要品嘗香甜濃郁的蛋黃酥。擁有13年經歷的甜點師傅透過影片，不藏私介紹60年老師傅製作蛋黃酥的秘密，並分享甜點是如何開啟他的第二人生。

今年30歲的甜點師傅辛育仁接受The China Post訪問，回溯起當時踏入烘培的初衷，他侃侃談道，高中時開始跳舞，他熱愛街舞，曾經以為會跳一輩子的舞，當個舞者，前進德國參加世界街舞大賽。

然而，成為專業舞者的夢仍持續在心中壯大，那時餐廳工作繁忙，下班時間與舞團練習時間無法配合，於是，辛育仁毅然決然改到時間可配合的麵包店上班。

▲辛育仁擔任藏匿甜點實驗所甜點主廚(圖|辛育仁/Instagram)

▲藏匿甜點實驗所蛋黃酥(圖|辛育仁/Instagram)

辛育仁的甜點人生就此開啟，他開始找尋國外食譜，並且到處找尋厲害的甜點品嘗研究。下班後也選擇留在廚房練習，甚至連周末假日都待在廚房幫忙，因為對他來說，這份工作不只是工作，而是個可以揮灑創意，創作出美麗作品的機會。

「你知道什麼是甜點師傅的價值嗎，就是看到每個站在蛋糕櫥窗前的客人，那張期待又喜悅的表情，那一瞬間真的覺得再辛苦這一切都變得有價值。」