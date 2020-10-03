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甜點開啟街舞少年第二人生　公開老師傅蛋黃酥製作秘訣

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-10-03 12:30:00

辛育仁示範製作蛋黃酥
▲辛育仁示範製作蛋黃酥(圖|影片)

The China Post報導，中秋節除了烤肉之外，一定要品嘗香甜濃郁的蛋黃酥。擁有13年經歷的甜點師傅透過影片，不藏私介紹60年老師傅製作蛋黃酥的秘密，並分享甜點是如何開啟他的第二人生。 



「身為烘焙師傅每天工作都在幫人傳遞祝福跟快樂的，也算是一份神聖的工作吧。」踏入餐飲烘培13年的辛育仁談到工作使命時堅定地說。 


今年30歲的甜點師傅辛育仁接受The China Post訪問，回溯起當時踏入烘培的初衷，他侃侃談道，高中時開始跳舞，他熱愛街舞，曾經以為會跳一輩子的舞，當個舞者，前進德國參加世界街舞大賽。

年紀輕輕的他朝著理想邁進，每天晚上辛勤練舞，但畢業後還是必須賺錢貼補家用，於是，他利用他餐飲系所學進入川菜餐廳學徒，從最基本切菜、切薑絲做起。

然而，成為專業舞者的夢仍持續在心中壯大，那時餐廳工作繁忙，下班時間與舞團練習時間無法配合，於是，辛育仁毅然決然改到時間可配合的麵包店上班。

▲辛育仁擔任藏匿甜點實驗所甜點主廚(圖|辛育仁/Instagram)
▲辛育仁擔任藏匿甜點實驗所甜點主廚(圖|辛育仁/Instagram)
 

工作的時間往前挪移，雖然清晨就要開始準備材料、攪拌麵糰，但是下班有相對較多的時間練舞，再辛苦都甘之如飴。 

「那時候的工作對我來說就真的只是工作而已，舞蹈才是我的夢。」 

人生道路的轉捩點就發生在當學徒後的第二年母親節。母親節當天，為了給母親一個驚喜，他決定等其他人下班後，獨自一人留在廚房自製獨一無二的母親節蛋糕。 

▲藏匿甜點實驗所蛋黃酥(圖|
▲藏匿甜點實驗所蛋黃酥(圖|辛育仁/Instagram)
 

回憶起那天，他印象很深，蛋糕外層奶油重塗幾十遍，總共花了快3小時才完成，回到家，媽媽看到蛋糕那驚喜的表情、開心享用蛋糕時頻頻稱讚，就在那刻，他深深愛上了烘焙。 

辛育仁的甜點人生就此開啟，他開始找尋國外食譜，並且到處找尋厲害的甜點品嘗研究。下班後也選擇留在廚房練習，甚至連周末假日都待在廚房幫忙，因為對他來說，這份工作不只是工作，而是個可以揮灑創意，創作出美麗作品的機會。 

「你知道什麼是甜點師傅的價值嗎，就是看到每個站在蛋糕櫥窗前的客人，那張期待又喜悅的表情，那一瞬間真的覺得再辛苦這一切都變得有價值。」 

 

做蛋黃酥需要特別注意：

鹹鴨蛋黃部分
選用新鮮現取的鹹蛋黃，不要買塑封包裝的那種，口感才會鬆軟 

烏豆沙內餡部分
選用低糖的烏豆沙內餡 

餅皮部分

使用無水奶油比一般奶油製作出來的成品更酥 

烘烤部分
烘烤前均勻擦上三層蛋黃液，烘烤溫度建議180度以上

保存部分 
放入冰箱冷藏保存7天，包裝密封好以免酥皮受潮

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