東北風今起增強！中秋連假空品亮「橘燈」　5日後才好轉

環保署今（30）日預報，中秋節當天（10月1日）持續受東北風影響，竹苗以北擴散條件佳，中南部地區須留意臭氧濃度上升；2日至4日東北風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風面，擴散條件轉差，易有污染物累積，午後臭氧濃度可能偏高，預計至5日東北風再增強，空氣品質可望轉佳。

環保署表示，今日東北風再增強，至中秋節（10月1日）當天，竹苗以北地區為迎風面，擴散條件較佳，南部地區位於下風處，可能稍有污染累積，午後臭氧濃度偏高，空氣品質可能達橘色提醒等級；2日白天起環境風場逐漸轉為偏東風，中南部地區為下風處，擴散條件轉差，易有污染物累積，午後光化作用增強，臭氧濃度偏高，空氣品質達橘色提醒等級；3日至4日環境風場為偏東風，西半部地區為背風面，污染物不易擴散使濃度升高，加上光化作用影響，臭氧濃度偏高，空氣品質為普通至橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色提醒等級；預計5日東北風增強，擴散條件好轉後，空氣品質可望轉佳。

環保署也提醒，地方政府應隨時關注空品變化，後續結合各縣市適時啟動應變措施，包含加強通報各敏感族群，機關及進行各種污染源減排及稽查，並事先協調台電燃煤電廠減排、降載，再藉由跨縣市應變合作執行河川揚塵管理、露天燃燒與營建工地查核，降低空品惡化的影響。

環保署最後表示，空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，並請隨時留意最新空氣品質資訊。



