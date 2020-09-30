食藥署又打臉陳時中？蔣萬安轟：美豬不查廠就想通關

衛福部長陳時中今（30）天再次出席衛環委員會，針對「瘦肉精美豬一旦開放進口-政府確保校園學童食用安全之措施與機制」列席備詢，衛福召委蔣萬安也針對美豬進口議題，持續追問相關查廠程序。
蔣萬安提到，會不會針對美國瘦肉精豬肉，實地到業者端查廠，因為過去從2012年開放三月以下小牛進口時，當時相關單位都有到美國查廠，包含農委會防檢局、食藥署等單位，都會組團實際查廠，現在美豬開放在即，是不是應該要實地查廠，蔣萬安強調：「沒符合標準作業流程就要開放，民眾能安心嗎？」。
對此陳時中表示，因為疫情確實查廠進度有些停滯，相關查廠作業還在協調之中，但陳時中承諾，會在明年一月開放進口前，做好相關查廠、檢驗程序。但是這樣的說法，沒多久就遭到食藥署署長吳秀梅打臉。
吳秀梅提到，「我們（美國）豬肉一直都有進口，我們一定會查廠，只要沒有疫情」，他強調因為疫情，相關人員沒辦法去查廠，但蔣萬安進一步質疑，過去相關食品進口，人員查廠報告都很詳盡，包含做了什麼檢驗跟查核，如今卻要跳過標準程序，趕著開放瘦肉精美豬進口？
吳秀梅面對立委追問，不斷跳針回答：「本來都有排好要去，因為疫情的關係沒去，但是（美國）豬肉本來就都有輸入了」，甚至提到可能透過書面報告，就開放美豬進口。對此，蔣萬安痛批，現在沒辦法做到實地查廠的標準程序，為什麼非要限期開放不可，且過去的豬肉輸入，是針對萊劑「零檢出」的美豬，明顯與現在要開放的瘦肉精美豬不同。
農委會也跳出來緩頰，強調「應比照以往作業流程、落實定期複查，確認輸台產品符合規定」，不過馬上遭到立委打臉，蔣萬安痛批，美豬進口後才去查廠，一點用都沒有。