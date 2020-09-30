台灣又輸出確診者！50多歲男去廈門經商驗出陽性

台灣又出現輸出確診個案！中央流行疫情指揮中心今(30)天召開例行記者會，指揮官陳時中表示，接獲中國官方通報檢出1名自我國入境廈門之COVID-19(新冠肺炎)陽性無症狀個案。

指揮中心接獲通報後，隨即啟動調查，經查該名個案為本國籍50多歲男性，長期於廈門經商，曾於今(2020)年1月返台，6月前往廈門工作。個案今年8月19日與妻子一同返台，9月21日一同前往廈門，並於9月21日至28日間多次採驗PCR及血清抗體。其中個案9月22日採驗血清抗體之結果為IgM、IgG皆陰性，但血清總抗體為陽性(與個案6月14日於廈門當地採驗血清抗體結果相同)；9月21日、22日、24日及26日採驗PCR，僅26日檢出陽性；27日、28日採驗結果尚未取得。

指揮中心指出，經疫調顯示，個案與案妻8月19日入境台灣至居家檢疫期滿均無症狀，在台期間皆無法定傳染病通報及採檢紀錄，衛生單位已初步掌握接觸者共33人，4人為個案在台就醫之接觸者，3人為旅館工作人員，因有適當防護措施，列為自主健康管理對象，但因其中1名就醫接觸者有頭痛症狀，將安排採檢，17人為自台出境至廈門之同班機前後兩排旅客，截至目前未再入境台灣；另9人為同班機機組人員，皆有適當防護措施，列為自主健康管理。將持續調查個案在台期間是否有其他活動軌跡，以匡列可能之接觸者。

目前國內累計514例確診(今日新增案514)，分別為422例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、483人解除隔離、24人住院隔離中。

另外指揮中心表示，澳洲維多利亞州本土疫情於8月上旬達高峰後穩定趨緩，近期平均日增數降至約20例，已連續2週達中低風險國分級標準，因此自即日起新增為「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家。最新名單如下：