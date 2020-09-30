寵物溝通師意外揭男友「劈腿真相」！全場看傻：真的假的

近年來「寵物溝通師」興起，許多飼主希望藉此更加了解自己的毛孩子，號稱能夠解讀寵物真實想法的寵物溝通師大行其道。有位女網友就透露自己帶著家裡養的貓去找寵物溝通師，結果寵物溝通師說貓咪抱怨家裡有個「壞姊姊」會欺負他，意外揭穿男友劈腿真相，讓網友全看傻。

▲一位女網友分享由寵物溝通師揭發男友劈腿的故事，引發熱議。（圖／翻攝自《靠北星座》臉書社團）