寵物溝通師意外揭男友「劈腿真相」！全場看傻：真的假的

近年來「寵物溝通師」興起，許多飼主希望藉此更加了解自己的毛孩子，號稱能夠解讀寵物真實想法的寵物溝通師大行其道。有位女網友就透露自己帶著家裡養的貓去找寵物溝通師，結果寵物溝通師說貓咪抱怨家裡有個「壞姊姊」會欺負他，意外揭穿男友劈腿真相，讓網友全看傻。
有網友在臉書社團《靠北星座》投稿發文，分享了這段離奇的由寵物溝通所揭發的劈腿故事。原PO透露，自己與男友領養了一隻貓，大概已經養了2、3年。某天原PO的閨蜜向她介紹一位寵物溝通師，號稱超級準，而且閨蜜還願意幫忙付錢。於是本來沒有很相信寵物溝通的原PO，就帶著貓咪去找那位寵物溝通師。
結果寵物溝通師果然厲害，把原PO養的貓的個性敘述得分毫不差。寵物溝通師還問原PO是不是跟姊姊一起住？因為貓咪抱怨有「壞姊姊」欺負牠、拔牠的毛，每次看到壞姊姊來家裡，貓咪都會躲在床底下。
但原PO強調家裡除了自己和男友幾乎沒有人會來，這個「壞姊姊」到底是誰？原PO於是打電話給男友套話，表示已經知道他劈腿了。結果男友還真的承認，更解釋「只是一時衝動」，讓原PO氣得立刻帶著貓咪與對方分手。
離奇經過引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「太神奇了」、「原來養寵物有這種好處」、「最強寵物溝通」、「這才是寵物溝通的真正用處」、「差點以為是靈異公社」、「會不會是閨蜜知道了但是不曉得怎麼開口，所以只好透過這個方式」、「閨蜜一定是想告訴你又不敢開口」。還有網友發揮偵探精神笑稱，「閨蜜就是小三，趕走正宮要扶正」、「結果寵物溝通師就是那個小三」。（編輯：倪浩軒）