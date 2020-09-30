點外送備註「13字禁忌」！店家一看秒後悔：下次絕對不接

隨著美食外送平台日益興起，有不少民眾在家不想出門，只要動動指尖就能下單點餐，不過也有不少奧客會透過外送平台點餐，餐廳也只能硬著頭皮接招。近日就有一名網友在臉書上抱怨，提到自己收到某位自稱「渣男」的客人訂單，沒想到點餐上竟然備註了一大串「禁忌」，還警告店家如果被他抓到，肯定會給負評要求退費。

這名女網友在臉書社團《爆怨公社》提到自己在店裡第一次接到這種奧客下的訂單，誰知道過了一天又再次出現，同時附上明細畫面，仔細一看可以發現，原PO提供的菜單當中，這名顧客就點了一份160元的烤鴨+叉燒套餐，並要求店家提供免費餐具和吸管。

不過令原PO頭痛的在後面，除了點餐外，這名客人還列了長長一串的「雷點」，在備註欄強調「小菜不要苦瓜、茄子、甜椒、胡蘿蔔。如果送來的時候其中一樣有，我會申請退款」，看到這些條件，原PO也忍不住感嘆「如果不是沒看清楚備註就出單，我絕對按拒絕接單」。

▲這個自稱是「終生渣男」的顧客列了一串「禁忌」，還強調如果看到一小塊出現肯定會要求退費。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

而明細曝光後，就有不少網友看到這種要求也傻眼，忍不住吐槽「這種單下次真的不用接了」、「我只看到，終生渣男，一日渣男」、「好囉嗦！那麼挑食」、「建議下次出餐前順便拍照」、「這麼番的客人我還是第一次看到」、「店家難做人啊」、「我每次看到這種要求都很想直接棄單」。（編輯：楊智傑）