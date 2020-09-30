10月5日公費流感疫苗開打！疾管署籲先預約防撲空或乾等

秋冬流感季即將到來，中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，今年因應新冠肺炎疫情，民眾防疫意識普遍提升，中秋連假過後將開打公費流感疫苗，預期接種狀況將更為踴躍，因此鼓勵民眾可於開打後，先向合約院所預約，再攜帶健保卡或相關證明文件前往接種。

▲流感疫苗將於10月5日開打，今年公費流感疫苗由3家持有許可證廠商提供，圖為賽諾菲公司的巴斯德四價流感疫苗。（圖／疾管署提供）