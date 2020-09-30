立委轟不查廠就開放美豬　陳時中：考慮委外查核

衛福部長陳時中今（30）天再次出席衛環委員會，針對「瘦肉精美豬一旦開放進口-政府確保校園學童食用安全之措施與機制」列席備詢，衛福召委蔣萬安也針對美豬進口議題，持續追問相關查廠程序。
蔣萬安提到，會不會針對美國瘦肉精豬肉，實地到業者端查廠，因為過去從2012年開放三月以下小牛進口時，當時相關單位都有到美國查廠，包含農委會防檢局、食藥署等單位，都會組團實際查廠，現在美豬開放在即，是不是應該要實地查廠，蔣萬安強調：「沒符合標準作業流程就要開放，民眾能安心嗎？」。
對此，陳時中與食藥署署長吳秀梅，兩人說法有出入，陳時中在立法院時表示，會查核後才開放美豬進口，但吳秀梅堅稱因為疫情，所以沒辦法查廠，且台灣在過去就有開放美豬進口，所以沒有問題。
對此，陳時中今天下午召開疫情例行記者會後，面對媒體追問，是否會完成查核才開放美豬進口，陳時中提到，系統性查核一直就有這樣的程序在，只是在疫情期間，沒辦法強迫同仁非要去（查廠）不可，他也強調，有一些變通的方式，一般來講一些藥品，像歐盟的藥品，就會委託有公信力的公司，陳時中提到，可以透過我們這邊派代表，跟他們一起去查核，針對美豬進口查核程序，陳時中還是認為希望能夠完成，但記者進一步追問是否會延後開放美豬進口，陳時中則表示：「我們當然不希望」，顯示衛福部堅持如期開放美豬進口。