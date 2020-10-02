中秋節健康出遊　全台五大踏青景點懶人包

中秋假期與家人出遊是許多民眾的首選， Booking.com 引用內部數據，選出台灣旅客在秋季推薦的 5 大健行目的地，像是今年剛開放的南投「雙龍瀑布七彩吊橋」，或是長久以來都做為熱門景點的宜蘭「太平山步道」，都是近期連假出遊時，不少旅客的選擇。